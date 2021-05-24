Программа семинара

Часть 1

Диета -основа коррекции веса тела.

Калорийность рациона питания при занятиях фитнесом. Соотношение БЖУ.

Считать или не считать калории. Сравнение диет.

Гликемический индекс, дробность питания, тайминг приёма пищи и многое из того, что не имеет значения.

Истинная причина лишнего веса. Диета или кардио. Адаптация организма к диете. Рефид, БУЧ или читдэй.

Часть 2

Модель стимулирующих повторений.

Количество повторений в подходе. Отказ и его необходимость.

Прогрессия нагрузок. Оптимальный объём тренировочной нагрузки.

База или изоляция? Сочетание мышечных групп в одной тренировке. Фулбоди или сплит. Круговая тренировка.

Отличие статодинамики от многоповторного тренинга. ЦНС. Методы повышения интенсивности.

Линейная и волновая периодизации.

Биомеханика основных силовых упражнений.

Женские силовые тренировки.

Семинар прекрасно подойдет для начинающих и опытных спортсменов, тренеров и новичков, для всех, кто интересуется спортом, правильным питанием и здоровым образом жизни.

30-летний опыт и практические знания от одного из лидеров российской фитнес-индустрии, которые вы получите всего за один день.

Билет можно купить по ссылке. Для подписчиков «Зеленоград. ру» скидка 10% по промокоду — lindover_zelenograd_ru. Количество мест на семинаре строго ограничено. По всем вопросам — в личные сообщения встречи мероприятия Вконтакте.