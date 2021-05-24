Семинар чемпиона Европы и России по классическому бодибилдингу Станислава Линдовера — 20 июня 20 июня 15:00 Гостиница "Рекорд" Возраст 16+

Большой авторский семинар абсолютного чемпиона Европы и чемпиона России по классическому бодибилдингу Станислава Линдовера пройдет 20 июня в 15:00 конференц-зале гостиницы «Рекорд» (корпус 1634, строение 3). Тема семинара — «Силовая тренировка и практическая диетология 21 века или просто о сложном». Семинар прекрасно подойдет для начинающих и опытных спортсменов, тренеров и новичков, для всех, кто интересуется спортом, правильным питанием и здоровым образом жизни. Стоимость билета на одного человека 3000 рублей, на двух 5000 рублей. Для подписчиков «Зеленоград.ру» скидка 10% по промокоду.

Программа семинара

Часть 1

  • Диета -основа коррекции веса тела.
  • Калорийность рациона питания при занятиях фитнесом. Соотношение БЖУ.
  • Считать или не считать калории. Сравнение диет.
  • Гликемический индекс, дробность питания, тайминг приёма пищи и многое из того, что не имеет значения.
  • Истинная причина лишнего веса. Диета или кардио. Адаптация организма к диете. Рефид, БУЧ или читдэй.

Часть 2

  • Модель стимулирующих повторений.
  • Количество повторений в подходе. Отказ и его необходимость.
  • Прогрессия нагрузок. Оптимальный объём тренировочной нагрузки.
  • База или изоляция? Сочетание мышечных групп в одной тренировке. Фулбоди или сплит. Круговая тренировка.
  • Отличие статодинамики от многоповторного тренинга. ЦНС. Методы повышения интенсивности.
  • Линейная и волновая периодизации.
  • Биомеханика основных силовых упражнений.
  • Женские силовые тренировки.

Семинар прекрасно подойдет для начинающих и опытных спортсменов, тренеров и новичков, для всех, кто интересуется спортом, правильным питанием и здоровым образом жизни.

30-летний опыт и практические знания от одного из лидеров российской фитнес-индустрии, которые вы получите всего за один день.
Билет можно купить по ссылке. Для подписчиков «Зеленоград. ру» скидка 10% по промокоду — lindover_zelenograd_ru. Количество мест на семинаре строго ограничено. По всем вопросам — в личные сообщения встречи мероприятия Вконтакте.

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