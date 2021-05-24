Большой авторский семинар абсолютного чемпиона Европы и чемпиона России по классическому бодибилдингу Станислава Линдовера пройдет 20 июня в 15:00 конференц-зале гостиницы «Рекорд» (корпус 1634, строение 3). Тема семинара — «Силовая тренировка и практическая диетология 21 века или просто о сложном». Семинар прекрасно подойдет для начинающих и опытных спортсменов, тренеров и новичков, для всех, кто интересуется спортом, правильным питанием и здоровым образом жизни. Стоимость билета на одного человека 3000 рублей, на двух 5000 рублей. Для подписчиков «Зеленоград.ру» скидка 10% по промокоду.
Часть 1
- Диета -основа коррекции веса тела.
- Калорийность рациона питания при занятиях фитнесом. Соотношение БЖУ.
- Считать или не считать калории. Сравнение диет.
- Гликемический индекс, дробность питания, тайминг приёма пищи и многое из того, что не имеет значения.
- Истинная причина лишнего веса. Диета или кардио. Адаптация организма к диете. Рефид, БУЧ или читдэй.
Часть 2
- Модель стимулирующих повторений.
- Количество повторений в подходе. Отказ и его необходимость.
- Прогрессия нагрузок. Оптимальный объём тренировочной нагрузки.
- База или изоляция? Сочетание мышечных групп в одной тренировке. Фулбоди или сплит. Круговая тренировка.
- Отличие статодинамики от многоповторного тренинга. ЦНС. Методы повышения интенсивности.
- Линейная и волновая периодизации.
- Биомеханика основных силовых упражнений.
- Женские силовые тренировки.
Семинар прекрасно подойдет для начинающих и опытных спортсменов, тренеров и новичков, для всех, кто интересуется спортом, правильным питанием и здоровым образом жизни.
30-летний опыт и практические знания от одного из лидеров российской фитнес-индустрии, которые вы получите всего за один день.
Билет можно купить по ссылке. Для подписчиков «Зеленоград. ру» скидка 10% по промокоду — lindover_zelenograd_ru. Количество мест на семинаре строго ограничено. По всем вопросам — в личные сообщения встречи мероприятия Вконтакте.