Семейный пикник с мастер-классами и ярмаркой «Лентяй-маркет» — 22 мая в деревне Лигачёво 22 мая 16:00

«Лентяй-маркет» начнет свою работу 22 мая в 16:00 на площадке перед въездом в коттеджные поселки «Зеленая усадьба» и «Середниково парк», расположенные в деревне Лигачево в нескольких сотнях метров от выезда из Зеленограда. «Лентяй-маркет» — отличный повод провести интересный и полезный выходной вне дома, всей семьёй, не прилагая при этом никаких усилий. Вы окунётесь в уютную атмосферу наполненную творчеством, во всех его проявлениях. Необычные и полезные вещи для себя и дома, разнообразные вкусности ручной работы, интереснейшие мастер-классы для детей и взрослых. Почти все мастер-классы (за исключением индивидуальных) для гостей проходят бесплатно. В завершение вечера с 20 до 21 состоится выступление инди-фолк исполнителя из Зеленограда — Varxil Gonzalies.

Для детей: рисование, мыловарение, игра с пиньятой, приготовление десертов, сладкой ваты и даже изделий на гончарном круге. Для взрослых — приятное общение, покупки и отдых. Организаторы собрали более 35 брендов ручной работы от самых интересных мастеров Зеленограда и окрестностей: дизайнерская одежда и украшения, эко косметика, свечи, керамика, картины, декор и текстиль для дома, суперфуды, домашнее пиво, сыры, игрушки, цветы, приятная музыка, вкусная еда и напитки.

Следить за расписанием мастер-классов, а так же прочитать про всех участников можно на странице в инстаграме @lentyai_market

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