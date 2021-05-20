Для детей: рисование, мыловарение, игра с пиньятой, приготовление десертов, сладкой ваты и даже изделий на гончарном круге. Для взрослых — приятное общение, покупки и отдых. Организаторы собрали более 35 брендов ручной работы от самых интересных мастеров Зеленограда и окрестностей: дизайнерская одежда и украшения, эко косметика, свечи, керамика, картины, декор и текстиль для дома, суперфуды, домашнее пиво, сыры, игрушки, цветы, приятная музыка, вкусная еда и напитки.

Следить за расписанием мастер-классов, а так же прочитать про всех участников можно на странице в инстаграме @lentyai_market