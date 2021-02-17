Клуб друзей Зеленоград.ру набирает группу на кофейный мастер-класс в студии Fluff Coffee. Занятие пройдёт в воскреcенье, 28 февраля, в 12:00 в пиццерии Sergio Pizza по адресу улица Жилинская, дом 1, строение 1, ТЦ «Энергия».
В программе — альтернативный способ заваривания кофе в аэропрессе:
- способы помола кофе и их отличия
- различия между кофейными видами арабика и робуста
- как вода влияет на вкус напитка: что такое плохая и хорошая вода
- кофе спешелти и коммерческого сегмента
Продолжительность — два часа. Занятие начнётся с вводной теории, а большая часть будет посвящена самостоятельному завариванию и дегустации. Ведущий мастер-класса — Максим Протасов, консультант и шеф-бариста Sergio Pizza.
Стоимость участия — 1500 рублей, для членов клуба друзей «Зеленоград.ру» — 1000 рублей. Количество участников в группе ограничено. Запись на мастер-класс через форму на этой странице.
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