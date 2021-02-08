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«Лыжня России» — 13 февраля. Открыта регистрация 13 февраля 9:00

Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» пройдет в Зеленограде 13 февраля. Участвовать при наличии справки от врача могут все желающие не старше 64 лет. Родители с маленькими детьми смогут пройти несоревновательную дистанцию в 100 метров.

Программа соревнований

Несоревновательный забег:

  • 10:50 Дети 0-10 лет (с родителями) — 100 м

Соревновательные дистанции по категориям (в том числе ГТО):

  • 11:00 Мальчики, девочки 6-10 лет — 1000 метров
  • 11:20 Мальчики, девочки 11-12 лет, женщины 40-64 лет — 2000 метров
  • 12:00 Девушки 13-17 лет, юноши 13-15 лет, женщины 18-39 лет, мужчины 60-64 лет — 3000 метров
  • 12:30 Юноши 16-29 лет, мужчины 30-59 лет — 5000 метров

Предварительно зарегистрироваться можно в зеленоградском отделении Москомспорта в корпусе 118 с 9 по 12 февраля с 8 до 17 часов. Регистрация также возможна в день проведения соревнований с 9 часов на лыжероллерной трассе. Раздевалки и комната регистрации будут работать не в полном объеме от возможной вместимости из-за введенных ограничений. Организаторы просят по возможности приехать на старты сразу в спортивной одежде. Вход в административное здание только при наличии маски и перчаток.

Место проведения: лыжероллерная трасса за стоматологической поликлиникой №35 (Каштановая аллея, дом 2, строение 8). Организаторы просят добираться сюда на общественном транспорте из-за ограниченного количества парковочных мест рядом со стартом.

Дополнительную информацию можно узнать по телефону: 8-499-762-33-60.

Как сообщили в зеленоградском отделении Москомспорта, победителей и призеров ждут подарки от магазина «Декатлон», от батутного центра «Атмосфера», от лазертага MEGAZAR и от Мосприроды, а всех детей на несоревновательной дистанции ждет сувенир, изготовленный вручную мастерами из Zelcut.

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Метки:
спорт, соревнования, лыжи
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