Ежегодный фестиваль увлекательной науки и техники пройдёт в субботу, 6 февраля, в КДЦ «Метролог» посёлка Менделеево. Для детей и взрослых будут работать станции по самым разным направлениям: от математики, физики, конструирования и занимательных опытов до ветеринарии и игр. Вход на фестиваль свободный, на входе будут выдаваться талончики на посещение станций, если их не хватит, то можно послушать интересные лекции в большом зале. Время работы фестиваля с 12:00 до 16:00. Маски обязательны.
Фестиваль предназначен для детей с 6 лет с родителями, программа рассчитана на весь день. В день работы фестиваля на входе в КДЦ «Метролог» можно будет сдать чистый сухой мусор следующих категорий: пластик с маркировками 1 (пластиковые бутылки), 2, 4, 5, использованные батарейки, тетрапак, макулатура, алюминий, полиэтиленовые пакеты. Этот мусор будет сдан на переработку группой Менделеево — чистый поселок.
- Физика внутри игрушки — ведет Светлана Тишина
- Скоростные колпачки — ведет Ольга Филина
- Фокусы — ведут Андрей Дорогавцев и его ученики
- Многогранники. Дмитрий Чинюкин и его многогранники. Простые многогранники можно будет склеить прямо на станции, а сложные дома. Отличный подарок с научным оттенком
- Маткласс — логические игры
- Мастерская оптических игрушек памяти Анатолия Шперха
- Авиамоделирование. Станцию проведет Алексей Алексеевич Елькин — руководитель кружка авиамоделистов Клинской станции юных техников, мастер спорта Международного класса по авиамодельному спорту
- Игротека «Ребус». Елена Ивановская и проект Двойкам-Нет и УМЦ Ребус. Множество обучающих настольных игр — раздолье для педагогов и родителей
- Книготорговая компания «Галактика» — самый большой выбор книг по ТРИЗ, обучающие манги и множество научно-популярной литературы для школьников
- Тактильные игры и чтение по Брайлю
- Игра го вместе с Олегом Троицким
- ЦМИТ «Поезд» всегда устраивает что-то необыкновенное. То перископ смастерит, то ракеты в космос запустит
- Тауматроп — простейшая оптическая иллюзия. Станцию проведут Светлана и Никита Араповы
- ЦМИТ «Эврика» из Солнечногорска. На этой станции вы узнаете, что такое Ардуино и что можно сделать с помощью этой программы. А еще вам покажут возможности универсальной системы трёхмерного проектирования Компас-3D
- Детский клуб Роботрек из Солнечногорска
- Добровольные лесные пожарные приглашают на игровой мастер-класс о природных пожарах
- Астрономические явления. Об астрономических явлениях расскажут сотрудники Института астрономии Академии наук.
- Оптические иллюзии с художницей Натальей Тепловой
- Шахматы, шашки с Евгенем Всеволодовичем Заиончковским
- Вокруг света вместе с Натальей Евгеньевной Бережной
- Необыкновенные трюки с лентой Мебиуса покажет Мария Геннадьевна Макарова
- Настольные игры с Алесей Парамоновой
- Оригами. О связи математики и оригами расскажут Наталья Владимировна Куликова и Екатерина Николаевна Полева.
- Палата мер и весов. Сергей Шерстобитов покажет весы от старинных до суперсовременных.
- Экология. Новая жизнь старых вещей. Екатерина Гудкова и Татьяна Борисовна Гончарова предложат способы подарить старым вещам новую жизнь.
- О секретах глины расскажет Ольга Беляева
- Гороховый конструктор. Юлия Калугина научит строить из зубочисток.
- Роботы. Константин Кондрашов покажет необычных роботов.
- Паркеты. Художницы Ирина Геннадьевна Уздина и Анастасия Викторовна Латышева нарисуют паркеты.
Подробная программа здесь
12:00 Светлана Тишина, «Инженерная песочница» — «Не хлопоты, а опыты».
13:00 Екатерина Рачинская, Центр современной ветеринарной медицины Раденис — «Как научные открытия влияют на отношения людей и животных».
14:00 Анастасиия Топчиева, ИНАСАН — «Другие миры»
14:00 Татьяна Конькова — «Теория литературы для ОГЭ, ЕГЭ и удовольствия»
15:00 Антонио Грамши, «Маткласс» — «Расшатываем правила. Логические игры для мышления и исследований», МоцАРТ
15:00 Светлана Тишина, «Инженерная песочница" — «Сосуды с секретами»
Адрес фестиваля: КДЦ «Метролог», посёлок Менделеево, улица Куйбышева, дом 11. Из Зеленограда можно добраться на автобусе или маршрутке 476 от станции Крюково или автобусных остановок на Панфиловском проспекте до остановки «Менделеево» (расписание).
Парковки, чтобы вместить всех приезжающих на машинах, возле «Метролога» нет. Поэтому лучше воспользоваться такси или есть риск, что место для машины придётся искать долго и далеко. Стоимость такси из Зеленограда примерно 200-250 рублей.