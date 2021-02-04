Фестиваль увлекательной науки и техники — 6 февраля в Менделеево 6 февраля 12:00 Дом культуры "Метролог" Возраст 6+

Ежегодный фестиваль увлекательной науки и техники пройдёт в субботу, 6 февраля, в КДЦ «Метролог» посёлка Менделеево. Для детей и взрослых будут работать станции по самым разным направлениям: от математики, физики, конструирования и занимательных опытов до ветеринарии и игр. Вход на фестиваль свободный, на входе будут выдаваться талончики на посещение станций, если их не хватит, то можно послушать интересные лекции в большом зале. Время работы фестиваля с 12:00 до 16:00. Маски обязательны.

Фестиваль предназначен для детей с 6 лет с родителями, программа рассчитана на весь день. В день работы фестиваля на входе в КДЦ «Метролог» можно будет сдать чистый сухой мусор следующих категорий: пластик с маркировками 1 (пластиковые бутылки), 2, 4, 5, использованные батарейки, тетрапак, макулатура, алюминий, полиэтиленовые пакеты. Этот мусор будет сдан на переработку группой Менделеево — чистый поселок.

Станции фестиваля:

  • Физика внутри игрушки — ведет Светлана Тишина
  • Скоростные колпачки — ведет Ольга Филина
  • Фокусы — ведут Андрей Дорогавцев и его ученики
  • Многогранники. Дмитрий Чинюкин и его многогранники. Простые многогранники можно будет склеить прямо на станции, а сложные дома. Отличный подарок с научным оттенком
  • Маткласс — логические игры
  • Мастерская оптических игрушек памяти Анатолия Шперха
  • Авиамоделирование. Станцию проведет Алексей Алексеевич Елькин — руководитель кружка авиамоделистов Клинской станции юных техников, мастер спорта Международного класса по авиамодельному спорту
  • Игротека «Ребус». Елена Ивановская и проект Двойкам-Нет и УМЦ Ребус. Множество обучающих настольных игр — раздолье для педагогов и родителей
  • Книготорговая компания «Галактика» — самый большой выбор книг по ТРИЗ, обучающие манги и множество научно-популярной литературы для школьников
  • Тактильные игры и чтение по Брайлю
  • Игра го вместе с Олегом Троицким
  • ЦМИТ «Поезд» всегда устраивает что-то необыкновенное. То перископ смастерит, то ракеты в космос запустит
  • Тауматроп — простейшая оптическая иллюзия. Станцию проведут Светлана и Никита Араповы
  • ЦМИТ «Эврика» из Солнечногорска. На этой станции вы узнаете, что такое Ардуино и что можно сделать с помощью этой программы. А еще вам покажут возможности универсальной системы трёхмерного проектирования Компас-3D
  • Детский клуб Роботрек из Солнечногорска
  • Добровольные лесные пожарные приглашают на игровой мастер-класс о природных пожарах
  • Астрономические явления. Об астрономических явлениях расскажут сотрудники Института астрономии Академии наук.
  • Оптические иллюзии с художницей Натальей Тепловой
  • Шахматы, шашки с Евгенем Всеволодовичем Заиончковским
  • Вокруг света вместе с Натальей Евгеньевной Бережной
  • Необыкновенные трюки с лентой Мебиуса покажет Мария Геннадьевна Макарова
  • Настольные игры с Алесей Парамоновой
  • Оригами. О связи математики и оригами расскажут Наталья Владимировна Куликова и Екатерина Николаевна Полева.
  • Палата мер и весов. Сергей Шерстобитов покажет весы от старинных до суперсовременных.
  • Экология. Новая жизнь старых вещей. Екатерина Гудкова и Татьяна Борисовна Гончарова предложат способы подарить старым вещам новую жизнь.
  • О секретах глины расскажет Ольга Беляева
  • Гороховый конструктор. Юлия Калугина научит строить из зубочисток.
  • Роботы. Константин Кондрашов покажет необычных роботов.
  • Паркеты. Художницы Ирина Геннадьевна Уздина и Анастасия Викторовна Латышева нарисуют паркеты.

Подробная программа здесь

Лекции:

12:00 Светлана Тишина, «Инженерная песочница» — «Не хлопоты, а опыты».
13:00 Екатерина Рачинская, Центр современной ветеринарной медицины Раденис — «Как научные открытия влияют на отношения людей и животных».
14:00 Анастасиия Топчиева, ИНАСАН — «Другие миры»
14:00 Татьяна Конькова — «Теория литературы для ОГЭ, ЕГЭ и удовольствия»
15:00 Антонио Грамши, «Маткласс» — «Расшатываем правила. Логические игры для мышления и исследований», МоцАРТ
15:00 Светлана Тишина, «Инженерная песочница" — «Сосуды с секретами»

Как добраться:

Адрес фестиваля: КДЦ «Метролог», посёлок Менделеево, улица Куйбышева, дом 11. Из Зеленограда можно добраться на автобусе или маршрутке 476 от станции Крюково или автобусных остановок на Панфиловском проспекте до остановки «Менделеево» (расписание).

Парковки, чтобы вместить всех приезжающих на машинах, возле «Метролога» нет. Поэтому лучше воспользоваться такси или есть риск, что место для машины придётся искать долго и далеко. Стоимость такси из Зеленограда примерно 200-250 рублей.

Читайте также
Фестиваль увлекательной науки и техники в Менделееве. Фотографии лучших моментов
Читайте также
«Мой принцип — хорошо выспаться». Педагог Ольга Оводова о том, как делать научный фестиваль и оставлять время для семьи
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
солнечногорский район, фестиваль, наука, менделеево, Метролог
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Выплата субсидий за «коммуналку» без подачи заявления продлена до 1 апреля Новости
В Шереметьево ограничили бесплатный въезд. Это нужно для борьбы с нелегальными таксистами Новости
Новую дорогу проложат к 22-м СНТ рядом с Зеленоградом Новости
У подростка на улице похитили телефон. Полиция задержала грабителя, он говорит, что ничего не помнит Новости
На деревьях напротив 14 микрорайона заметили зарубки, содранную кору и следы горения. Активисты опасаются уничтожения леса под застройку. В лесничестве предлагают для оценки ущерба подождать весны Новости
«Отдали миллион рублей». Как жители новостройки у Чёрного озера добились (почти) чистой воды Истории
Четыре высотных дома построят на месте снесенных «хрущевок» во 2-м микрорайоне. Это одобрила мэрия Новости
Капитальный ремонт Фирсановского моста остановился на неопределенный срок. Подрядчик пропал, на дороге пробки, пешеходы рискуют жизнью Новости
Во дворе первой «клюшки» снова планируют сделать многоэтажный паркинг. А можно сделать сквер для отдыха сотрудников Истории
Реконструкцию Панфиловского проспекта перенесли на 2022-2023 годы Новости
Еще пять зон отдыха планируют сделать в Зеленограде в 2022 году Новости
Предприниматели теперь обязаны указывать в чеках наименования товаров и услуг. Но треть до сих пор не готова к этому Новости
За падение ребенка между этажами суд взыскал с «Жилищника» 200 тысяч рублей Новости
Как в зеленоградских отделах полиции обращаются с задержанными на митингах. И как им можно помочь продуктами и вещами Истории
«Нет времени ни поесть, ни в туалет сходить, ни поспать». Как зеленоградские полицейские пытаются получить компенсации за огромные переработки Истории
Кофейня «Даблби» открылась на Центральной площади. Первую неделю работы скидка на кофе+выпечку/десерт Новости
В «Зеленопарке» по выходным можно будет сделать прививку от коронавируса Новости
Картой «Тройка» теперь можно оплачивать проезд в подмосковных автобусах Новости
«Природа великолепная, но поездки — чистая смерть». Антон Чехов о станции Крюково Истории
«Зеленоград.ру» запустил клуб друзей — общение с редакцией и скидки от местных компаний Новости
© 1997–2021 Зеленоград.ру