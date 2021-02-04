Как добраться:

Адрес фестиваля: КДЦ «Метролог», посёлок Менделеево, улица Куйбышева, дом 11. Из Зеленограда можно добраться на автобусе или маршрутке 476 от станции Крюково или автобусных остановок на Панфиловском проспекте до остановки «Менделеево» (расписание).

Парковки, чтобы вместить всех приезжающих на машинах, возле «Метролога» нет. Поэтому лучше воспользоваться такси или есть риск, что место для машины придётся искать долго и далеко. Стоимость такси из Зеленограда примерно 200-250 рублей.