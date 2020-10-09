Осенний легкоатлетический забег «Кросс лыжников» пройдет на лыжероллерной трассе за горбольницей 17 октября. Участвовать могут все желающие старше 18 лет и моложе 65 лет — пожилые не допускаются к участию из-за эпидемиологической ситуации в Москве.
Забег организует зеленоградское отделение Москомспорта. Предлагаемая дистанция для мужчин — три круга по 2850 метров, для женщин — два круга по 2850 метров.
- 09:30 до 10:45 — регистрация участников;
- 11:00 — общий старт;
- награждение победителей.
Лыжероллерную трассу в лесу за горбольницей открыли в 2016 году. Когда сходит снег, по ней можно кататься на роликах, роликовых лыжах и просто бегать. Для этого устроили покрытие из асфальта и спецсмеси, состоящей из гранитной высевки, глины, песка и гашеной извести. Сначала задумали трассу длиной более семи километров, до Малино, но не получилось из-за проблем с её прохождением по землям Гослесфонда. Потом говорили о пяти километрах, в итоге осталось два. Ширина трассы — три метра. Трассу оборудовали навигацией — указателями наподобие дорожных — и фонарями.
Около стартовой (она же финишная) площадки есть здание с раздевалками и комнатой для подготовки лыж, туалеты, трибуны. Поставили скамейки и урны.