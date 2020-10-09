Забег «Кросс лыжников» — 17 октября на лыжероллерной трассе 17 октября Возраст от 18 до 65

Осенний легкоатлетический забег «Кросс лыжников» пройдет на лыжероллерной трассе за горбольницей 17 октября. Участвовать могут все желающие старше 18 лет и моложе 65 лет — пожилые не допускаются к участию из-за эпидемиологической ситуации в Москве.

Забег организует зеленоградское отделение Москомспорта. Предлагаемая дистанция для мужчин — три круга по 2850 метров, для женщин — два круга по 2850 метров.

Программа

  • 09:30 до 10:45 — регистрация участников;
  • 11:00 — общий старт;
  • награждение победителей.

Лыжероллерную трассу в лесу за горбольницей открыли в 2016 году. Когда сходит снег, по ней можно кататься на роликах, роликовых лыжах и просто бегать. Для этого устроили покрытие из асфальта и спецсмеси, состоящей из гранитной высевки, глины, песка и гашеной извести. Сначала задумали трассу длиной более семи километров, до Малино, но не получилось из-за проблем с её прохождением по землям Гослесфонда. Потом говорили о пяти километрах, в итоге осталось два. Ширина трассы — три метра. Трассу оборудовали навигацией — указателями наподобие дорожных — и фонарями.

Около стартовой (она же финишная) площадки есть здание с раздевалками и комнатой для подготовки лыж, туалеты, трибуны. Поставили скамейки и урны.

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Метки:
спорт, бег, кросс
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Забег «Кросс лыжников» — 17 октября на лыжероллерной трассе Афиша
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