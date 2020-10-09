Осенний легкоатлетический забег «Кросс лыжников» пройдет на лыжероллерной трассе за горбольницей 17 октября. Участвовать могут все желающие старше 18 лет и моложе 65 лет — пожилые не допускаются к участию из-за эпидемиологической ситуации в Москве.

Забег организует зеленоградское отделение Москомспорта. Предлагаемая дистанция для мужчин — три круга по 2850 метров, для женщин — два круга по 2850 метров.