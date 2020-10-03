Все зарегистрировавшиеся на мероприятие по ссылке получат доступ к онлайн курсам «О простых задачах по математике, которые трудно решаются» (цикл из четырех занятий). Лучшие преподаватели МИЭТа подготовили для 11-классников разбор причин распространенных ошибок на конкретных примерах экзаменационных заданий ЕГЭ по математике.

Новшества, утвержденные Министерством науки и высшего образования России, значительно изменят процедуру поступления. Теперь вузы могут устанавливать на одно направление несколько наборов вступительных испытаний. В таком случае абитуриенты смогут выбрать предмет, по которому они предоставят результат ЕГЭ. Кроме того, учебные заведения смогут сами устанавливать максимальное число специальностей и направлений подготовки, по которым абитуриент вправе участвовать в конкурсе (от 3 до 10). Зачисление будет проводиться в два этапа: приоритетный (без вступительных испытаний, для льготников и целевого набора) и основной. О том, что это меняет для абитуриентов МИЭТа, расскажут заместитель председателя приемной комиссии, проректор Д.Г. Коваленко и ответственный секретарь приемной комиссии А.Г. Балашов.

Следующий день открытых дверей пройдет 7 ноября. О программе будет сообщено дополнительно. До встречи онлайн!