День открытых дверей в МИЭТ — 7 октября (онлайн) 7 октября 18:00 Национальный исследовательский университет "МИЭТ" (Московский институт электронной техники) Возраст 14+

7 октября абитуриенты и их родители смогут побывать в МИЭТе, не выходя из дома, и узнать о последних научных и образовательных достижениях университета. В прямом эфире расскажут об особенностях направлений подготовки, итогах приемной кампании 2020 года и изменениях в порядке приема студентов на обучение в высшие учебные заведения. Начало встречи онлайн в 18:00 в группе для абитуриентов МИЭТа ВКонтакте.

Все зарегистрировавшиеся на мероприятие по ссылке получат доступ к онлайн курсам «О простых задачах по математике, которые трудно решаются» (цикл из четырех занятий). Лучшие преподаватели МИЭТа подготовили для 11-классников разбор причин распространенных ошибок на конкретных примерах экзаменационных заданий ЕГЭ по математике.

Новшества, утвержденные Министерством науки и высшего образования России, значительно изменят процедуру поступления. Теперь вузы могут устанавливать на одно направление несколько наборов вступительных испытаний. В таком случае абитуриенты смогут выбрать предмет, по которому они предоставят результат ЕГЭ. Кроме того, учебные заведения смогут сами устанавливать максимальное число специальностей и направлений подготовки, по которым абитуриент вправе участвовать в конкурсе (от 3 до 10). Зачисление будет проводиться в два этапа: приоритетный (без вступительных испытаний, для льготников и целевого набора) и основной. О том, что это меняет для абитуриентов МИЭТа, расскажут заместитель председателя приемной комиссии, проректор Д.Г. Коваленко и ответственный секретарь приемной комиссии А.Г. Балашов.

Следующий день открытых дверей пройдет 7 ноября. О программе будет сообщено дополнительно. До встречи онлайн!

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Метки:
высшее образование, абитуриенты, миэт, МИЭТ (Московский институт электронной техники)
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