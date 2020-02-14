Программа на 19 февраля

Как научить ребенка программировать. Несютин Антон — автор онлайн-школы для детей 6-14 лет. На его занятиях дети изучают программирование, компьютерную грамотность и видеоблогинг. Антон знает как переключить ребенка на полезное время за компьютером.



Вы узнаете о разных подходах к обучению — что работает, а что нет. Поймете, в чем проблема кружков по программированию и как можно устроить занятия дома. Антон поделится кейсами своих учеников и примерами работ. 18+

Облако — это не только виртуальные машины. Михаил Жучков — известный в узких и широких кругах кроссфункциональный Agile дивопс инженер (агитатор, тролль и хайпожор). Михаил расскажет как обстоят дела с облаками в отечественной действительности. В докладе будет небольшой исторический экскурс, разбор типов облаков, чем они не являются и выясните, когда они реально необходимы.