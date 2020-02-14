Zelenograd Dev Meetup: как научить ребенка программировать, а облако это не только виртуальные машины 19 февраля 19:30 Центральная библиотека №249 Возраст 18+

Сообщество зеленоградских разработчиков ZelDev приглашает всех инженеров программного обеспечения из любых областей компьютерной науки на встречу в среду 19 февраля.

Zelenograd Dev Meetup — группа профессиональных разработчиков и тех, кто просто любит программировать обсуждает широкий спектр тем от возможностей языков до техник доставки, а также всего, что между.

Программа на 19 февраля

Как научить ребенка программировать. Несютин Антон — автор онлайн-школы для детей 6-14 лет. На его занятиях дети изучают программирование, компьютерную грамотность и видеоблогинг. Антон знает как переключить ребенка на полезное время за компьютером.

Вы узнаете о разных подходах к обучению — что работает, а что нет. Поймете, в чем проблема кружков по программированию и как можно устроить занятия дома. Антон поделится кейсами своих учеников и примерами работ. 18+

Облако — это не только виртуальные машины. Михаил Жучков — известный в узких и широких кругах кроссфункциональный Agile дивопс инженер (агитатор, тролль и хайпожор). Михаил расскажет как обстоят дела с облаками в отечественной действительности. В докладе будет небольшой исторический экскурс, разбор типов облаков, чем они не являются и выясните, когда они реально необходимы.

Место проведения:

Встреча продет 19 февраля (среда) в 19:30 в библиотеке в корпусе 607А. Вход по списку — нужно зарегистрироваться.

Метки:
программирование, жучков михаил, Центральная библиотека №249
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