Новогодний закатон 2020 31 декабря 18:00

Новогодний закатон 2020 пройдет 31 декабря. Традиционный сбор перед у ТЦ в Крюково (со стороны нового города) в 18:00, старт в 18:25.

Дальше дорога идет через старый мост в старый город и по центральному до Площади Юности. За плешкой предлагается выпить горячего чая и шампанского в том самом насиженном месте, затем вернуться к елке и дальше по настроению.

Маршрут 2020

Снег в Новый год обещают, но если не выпадет, будет настоящая халява, если только немного мокро, так что приезжайте все! Все едут в прогулочном темпе, всех ждем, никуда не спешим.

Одевайтесь тепло! На улице реально холодно, а ехать все будут неторопливо, будет остановка на 15-20 минут. Форма одежды новогодне-парадная. Приветствуется любой креатив: украшения, костюмы, лампочки, музыка!

Велоклуб «Зелбайк»

Зеленоградский велоклуб

Для связи: 8-916-492-17-57(Саня SHADE)

Новогодний велозакатон zelbike.ru 31.12.2013
Dmitry A/youtube.com
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
 Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Салюты и концерты в новогоднюю ночь: где и когда Гид
Кто и как работает в новогодние праздники: медицина, магазины, транспорт, ЖКХ, почта, сбербанк, госуслуги Ответы
Фестиваль «Путешествие в Рождество» на площади Юности и в 16-м микрорайоне. Полная программа мероприятий Афиша
В Мосгордуме отказались рассмотреть законопроект о согласовании проектов благоустройства с местными жителями. В чем причина, почему это важно и что думает депутат от Зеленограда? Истории
Дом на колёсах занял парковку в 16-м микрорайоне — жители негодуют. Выяснили, что там внутри и кто в нем живет Жизнь
Зелёный Новый год в Новом Бакеево Партнерский материал
Конечную автобуса 400 Т перенесут в 17-й микрорайон. Туда же будет заезжать 22-й маршрут. Зачем это делают и когда это случится? Истории
Подземные гаражи в новых домах решили сдавать в аренду, а не продавать Новости
Истории про Середниково — глава 1: как потомок Рюрика насыпал гору, повернул реку и построил усадьбу Истории
Пожилой пешеход идет не по переходу. Заставлять его соблюдать правила или сделать удобный переход? Новости
Лекция «Динозавры России» Афиша
В подъезде появилось объявление с угрозами о розыске шумного соседа. Ваша реакция? Жизнь
Салюты и концерты в новогоднюю ночь: где и когда Гид
Одну полосу в Савёлкинском проезде перекроют на два с лишним месяца Новости
Дачникам из Зеленограда обещают отключить свет из-за миллионных долгов. Можно ли сделать это зимой и как спастись? Истории
Встреча с префектом Зеленограда 25 декабря. Онлайн трансляция Истории
© 1997–2019 Зеленоград.ру