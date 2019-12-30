Новогодний закатон 2020 пройдет 31 декабря. Традиционный сбор перед у ТЦ в Крюково (со стороны нового города) в 18:00, старт в 18:25.
Дальше дорога идет через старый мост в старый город и по центральному до Площади Юности. За плешкой предлагается выпить горячего чая и шампанского в том самом насиженном месте, затем вернуться к елке и дальше по настроению.
Снег в Новый год обещают, но если не выпадет, будет настоящая халява, если только немного мокро, так что приезжайте все! Все едут в прогулочном темпе, всех ждем, никуда не спешим.
Одевайтесь тепло! На улице реально холодно, а ехать все будут неторопливо, будет остановка на 15-20 минут. Форма одежды новогодне-парадная. Приветствуется любой креатив: украшения, костюмы, лампочки, музыка!
Для связи: 8-916-492-17-57(Саня SHADE)