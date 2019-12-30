Снег в Новый год обещают, но если не выпадет, будет настоящая халява, если только немного мокро, так что приезжайте все! Все едут в прогулочном темпе, всех ждем, никуда не спешим.



Одевайтесь тепло! На улице реально холодно, а ехать все будут неторопливо, будет остановка на 15-20 минут. Форма одежды новогодне-парадная. Приветствуется любой креатив: украшения, костюмы, лампочки, музыка!

Велоклуб «Зелбайк»

Зеленоградский велоклуб

Для связи: 8-916-492-17-57(Саня SHADE)