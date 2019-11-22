Хотя почему «могла»? И сейчас может! Вот уйдет жить к Снежной Королеве. Она ведь ей тёткой приходится и как раз сейчас ищет себе достойную преемницу. Теперь внучка Деда Мороза живет во дворце, отвернувшись от своих друзей и своего призвания. Что же делать лесным жителям и всем ребятам, ожидающим праздника? Конечно, спасать новоиспечённую Снежную принцессу!

В спектакле заняты артисты театра Алексей Ермаков, Татьяна Мазур, Наталья Тимонина, Анастасия Хуснутдинова, Фёдор Липатов, Сергей Зайцев, Ольга Львова, Ильдар Аллабирдин.

Перед началом каждого спектакля в фойе можно поучаствовать в игровой интермедии.