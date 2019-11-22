Ведогонь-театр приглашает на новогоднее волшебство 24 - 30 декабря

К Новому году зеленоградский театр по традиции ставит красочный музыкальный спектакль для детей. С 24 по 30 декабря в ДК МИЭТ можно будет увидеть волшебную сказку Андрея Горбунова «Снежная принцесса», которая будет интересна юным зрителям от 5 лет.

Под Новый год у Деда Мороза и его верных помощников много забот. Только вот Снегурочка совсем не хочет работать. Действительно, что же это за праздник, когда ни на минутку нельзя присесть, отдохнуть и повеселиться как следует! А ведь Снегурочка могла бы быть принцессой и ничего не делать.

Хотя почему «могла»? И сейчас может! Вот уйдет жить к Снежной Королеве. Она ведь ей тёткой приходится и как раз сейчас ищет себе достойную преемницу. Теперь внучка Деда Мороза живет во дворце, отвернувшись от своих друзей и своего призвания. Что же делать лесным жителям и всем ребятам, ожидающим праздника? Конечно, спасать новоиспечённую Снежную принцессу!

В спектакле заняты артисты театра Алексей Ермаков, Татьяна Мазур, Наталья Тимонина, Анастасия Хуснутдинова, Фёдор Липатов, Сергей Зайцев, Ольга Львова, Ильдар Аллабирдин.

Перед началом каждого спектакля в фойе можно поучаствовать в игровой интермедии.

Новогодний спектакль «Снежная принцесса»
Театр Ведогонь/youtube.com

Автор пьесы и режиссер — Андрей Горбунов
Художник — Кирилл Данилов
Композитор — Андрей Гаврилов
Балетмейстер — Ольга Короткова
Возраст: 5+
Продолжительность: 1 час 30 мин. (вместе с интермедией)
Билеты на сайте vedogon.ru, телефон кассы +7-958-817-02-17

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