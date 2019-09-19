Ближайшие к Зеленограду площадки акции «Наш лес. Посади своё дерево»:

Голубое — ЖК Мелодия Леса, дома 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8

Андреевка — УК МБУ Жилищник, дома 40, 44; УК Юг Строй, дома 40, 44; улица Староандреевкая, дом 43 корпус 3; улица Жилинская, вблизи поликлиники.

Ржавки — территория школы (дом 6), детского сада (дом 5) и больницы (владение 2); вблизи домов 12, 14, 16, 18, 20; сквер между домами 3-9, 10, 11; микрорайон 2.

Менделеево — улица Куйбышева, дома 11, 12в, 25; улица Пионерская, дом 7; улица Левобережная, дом 1; улица Институтская дома 3, 4, 9, 17; микрорайон Морозовка, дом 22.

Также сажать деревья будут в Солнечногорске, Поварово и Поваровке, Подолино (Велтон парк), Юрлово, Лунево и по другим адресам (на карте) — акция пройдёт на 120 площадках городского округа. Ожидается, что в ней примут участие несколько тысяч человек. Планируется высадить более 5 тысяч саженцев плодово-ягодных и хвойных деревьев.

«Внимание уделим вылетным магистралям» , — прокомментировал глава городского округа Солнечногорск Владимир Слепцов. На Пятницком шоссе в границах Солнечногорья посадят ели, клены, березы и сирень — всего порядка 300 саженцев.