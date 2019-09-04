Культурный центр «Зеленоград» приглашает 12 октября на большой экологический фестиваль «Экология. Важно. Нужно. Интересно!»
Эко-праздник будет проходить в течение всего дня во вторую субботу октября, с 11:00 до 17:00, вход и участие в большинстве мероприятий — бесплатное и без предварительной регистрации. Программа фестиваля еще формируется! Приглашаются к сотрудничеству участники и партнёры экофестиваля. Вам будут очень рады.
- Это уютное и доброе событие, которое посвящено нашей прекрасной планете Земля, нашему с вами общему дому.
- Это возможность узнать о привычках, меняющих жизнь к лучшему, знакомство с действующими экологическими проектами в нашей стране и конкретно в нашем городе, к которым каждый может подключиться, чтобы внести доступный ему вклад в защиту окружающей среды.
- Это уникальная возможность в увлекательной форме (презентации, интерактивы, живое общение) узнать об искусстве взаимодействия человека с окружающим миром.
- Это большая развлекательная программа, рассчитанная на различные возрастные категории.
- Это возможность познакомиться с людьми, которые уже заботятся об экологии — и живут рядом с вами в Зеленограде.
- Это ежегодное мероприятие, которое состоялось впервые в формате фестиваля в 2018 году — и сразу собрало более 700 посетителей (смотреть фотографии)! Участники и гости просили продолжения темы — и мы продолжаем!
- Экологический лекторий;
- Мобильный пункт сбора мусора от МСК-НТ, лекция по организации раздельного сбора мусора;
- Зона «Детство и творчество». Вы сможете дать вторую жизнь ненужным вещам. Мастер-классы: из природного материала; поделки из бросового сырья; роспись морских камней и эко сумок, лоскутная кукла-оберег, игрушки из глины, мягкая игрушка из лоскутков;
- «Зона диалога». Презентация действующих экологических проектов от общественного экологического инспектора Зеленограда Акуловой Елены и старшего лесничего Крюковского Лесничества Антона Какушкина;
- Фримаркет (бесплатный обмен одеждой: чистой и целой) и книгообмен. Свободное пространство, где нужные вещи обретают новую жизнь. Интерактивная игра-эстафета «Разделяй быстро» от волонтёров проекта Эко-Z, презентация деятельности АНО Экология будущего;
- Экологическая интерактивная программа для детей «Путешествие в страну насекомых» от ГПБУ «Мосприрода»;
- Осенний концерт группы «Глафира Band»;
- Зона для самых маленьких «Добрая сказка». Спектакль для самых маленьких «Кот наоборот»; Зеленоградский поэт (и мама двух дочек) Ирина Алымова почитает свои добрые и ласковые стихотворения и сказки (в прошлом году Ирина стала одним из победителей Международного Корнейчуковского конкурса на лучшее произведение для детей);
- Зона благотворительного проекта «Добрые крышечки». Акция по сбору «добрых крышечек», настольные игры, матер-классы, презентация проекта;
- Мастер-класс и экспресс-конкурс «Интеллект-карта по экологии» от Ассоциации профессионалов социального проектирования. Всем участникам будут вручены призы и дипломы;
- Зона «Наши лучшие друзья». Фотовыставка «Домашние питомцы и звёзды», сбор помощи приюту для животных «Ника», мастер классы: «Приют мечты» и «Домашний питомец из фетра»;
- Диалог с представителями Фонда «Точка опоры». Фонд помогает людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Сбор помощи;
- Концерт, цирковые номера и показ мод из экологичных тканей от творческих коллективов КЦ «Зеленоград»;
- Призы и подарки для участников квеста и конкурсов;
- «Зона здоровья» с участием Городской клинической больницы им. Кончаловского;
- Экоярмарка. Экологичные товары, которые можно купить и напрямую пообщаться с производителем.
Программа формируется! Приглашаем к сотрудничеству участников и партнёров экофестиваля. Связаться по поводу сотрудничества можно по телефону 8 (499)762-42-10 и электронному адресу kuskova73@bk.ru (с 10:00 до 18:00 по будним дням). Вам будут очень рады!
- "ДЕТСТВО Плюс"
-
8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00
- Для летних ремонтов!
-
Смотрите на сайте коллекции
Приятные цены, скидки.