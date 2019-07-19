Юрий Шатунов — один из немногих кумиров миллионов, который с годами не разочаровал своих поклонников. Всё тот же молодой голос, узнаваемый стиль, привлекательная внешность, вечные и близкие сердцу темы любви, звучащие перед полными залами восторженной публики. «Белые розы», «Детство», «Седая ночь» — без этих песен невозможно представить ни один концерт Юрия Шатунова. Долгожданные мелодии прозвучат и на этом выступлении. Юрий также порадует своих поклонников композициями из современного творчества: «А лето цвета», «Не бойся», «С Днём Рождения», «Тет-а-тет» и многими другими хитами, которые не оставят вас равнодушными!

Ознакомиться с современными и старыми хитами певца можно на его официальном YouTube канале.