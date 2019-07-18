Каждую пятницу ночью в Quest.Center (проезд 687, дом 15) можно посмотреть новые фильмы. В эту пятницу, 19 июля, всех желающих ждет серия из трех фильмов: фантастика «Интерстеллар» (2014), боевик «Логан» (2017) и фильм ужасов «Оно» (2017). Вход 300 рублей с человека. Предварительная регистрация по телефону. Начало в 20:00.
Антуражный вечер для любителей кино! Работает Снек-бар, где вы можете преобрести горячие и прохладные напитки, сендвичи, попкорн, картофель фри, наггетсы и много другое!
Хотите смотреть фильмы каждую неделю в Quest.Center бесплатно? Клубная карта quest.center даст вам возможность посещать КИНОНОЧЬ БЕСПЛАТНО! Преобрести карту вы сможете в день мероприятия.
- В этот день, скидки на квесты для посетителей КИНОНОЧИ ДО 40%. Регистрация.
- 8(999)817-10-80, 8(903)966-13-47
Внимание!
- вход со своей едой запрещён!
- необходима предварительная регистрация по телефону.
- стоимость клубной карты 500 рублей, действует на ОДНОГО человека в ночь кино.
Фильмы:
- «Интерстеллар». Научная фантастика, драма. Наше время на Земле подошло к концу, команда исследователей берет на себя самую важную миссию в истории человечества; путешествуя за пределами нашей галактики, чтобы узнать есть ли у человечества будущее среди звезд.
- «Логан». Боевик, драма. В недалеком будущем уставший от жизни Логан заботится о больном профессоре Икс, который прячется неподалеку от мексиканской границы. Но Логан больше не сможет скрывать свое прошлое, когда встретится с юным мутантом, которого преследуют темные силы.
Год: 2017
- «Оно» Ужасы. Когда в городке Дерри, штат Мэн, начинают пропадать дети, несколько ребят сталкиваются со своими величайшими страхами и вынуждены помериться силами со злобным клоуном Пеннивайзом, чьи проявления жестокости и список жертв уходят в глубь веков.
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