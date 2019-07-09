Для ребят старше шести лет организуют познавательный квест. В игровой форме участников познакомят с изумительным разнообразием сов, включая тех, что обитают на природных территориях Москвы и области. Юные зеленоградцы выполнят «совиные» задания, послушают их голоса, полюбуются на перья и сделают интересную поделку.

Более подробную информацию можно уточнить по телефону 8(499)735-55-56.