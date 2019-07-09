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Познавательный «совиный» квест 11 июля 15:00 Вольерный комплекс «Дом лани» Возраст 6+

Для юных жителей и их родителей в четверг 11 июля в 15:00 в «Доме лани» пройдёт экологическая интерактивная программа «День совы». В игровой форме участников познакомят с изумительным разнообразием сов, включая тех, что обитают на природных территориях Москвы и области.

Для ребят старше шести лет организуют познавательный квест. В игровой форме участников познакомят с изумительным разнообразием сов, включая тех, что обитают на природных территориях Москвы и области. Юные зеленоградцы выполнят «совиные» задания, послушают их голоса, полюбуются на перья и сделают интересную поделку.

Более подробную информацию можно уточнить по телефону 8(499)735-55-56.

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