1 июня весь мир празднует один из самых весёлых и трогательных праздников года — День защиты детей. В этот день детей ждут игровые площадки, смешные конкурсы, концертные программы, спектакли, мастер- классы, отличное настроение и много-много сюрпризов.
Управа района Крюково, ГБУ «Фаворит» и досуговый центр ГБУ «М КЛУБ» приглашают всех желающих вместе отпраздновать это событие. Вас ожидают шоу от студии воздушно-спортивного эквилибра «Polerina», игры и конкурсы от аниматоров ГБУ «М КЛУБ» и конкурс рисунков на асфальте. В концертной программе примут участие лучшие коллективы района Крюково.
Праздник начнется в 11:0 у эстрады Михайловских прудов.
1 июня в 12.00 организаторы из досугового центра ГБУ «Заря» ждут юных жителей района Матушкино и их родителей на веселый детский праздник «Счастье, солнце, дружба — вот, что детям нужно!». Мероприятие пройдет на спортивной площадке у корпуса 403.
Гостей праздника ждут игровые площадки, смешные конкурсы, концертная программа, отличное настроение и много-много призов.
Культурный центр «Доброволец» приглашает весело и задорно встретить лето 1 июня с 14.00 на территории «Озеропарка» (Зеленоград, парк около корпуса 1002) на «Детство —празднике это мы!», посвященном Дню защиты детей и дню рождения ЦПМС «МногоМама» филиал Зеленоград.
Праздник можно будет встретить с самыми зажигательными коллективами Зеленограда: Детским хореографическим коллективом «Аленка», Вокальной студией «Интонация», Вокальной студией «Семицветик», Творческой музыкальной группой «Нотный Зонтик», Студией спортивно — воздушного эквилибра «Астери» вы насладитесь концертной программой. Театр «МногоМама» представит премьеру спектакля «В День рождения!».
Гипермаркет Леруа Мерлен Зеленоград установит на территории фотозону «В лето на серфинге» и проведет мастер — классы «Грифельная доска», «Правила для дома на досках».
На площадке «Опасная профессия» от МЧС Москвы по ЗелАО в автоцистерне можно будет посидеть как в салоне, так и внутри; примерить боевую одежду пожарного; пострелять водой в мишень из пожарного ствола.
Медицинский центр «АКСИС» на страже здоровья ваших детей! Получите ответ на вопрос: «Как приучить ребенка чистить зубы?» вместе с загадками и играми от зубной феи. «Что делать при ушибах, порезах, солнечном ударе и т. д.?» — узнайте из азбуки первой помощи педиатра. А еще попробуйте себя в роли доктора, оказывающего первую помощь игрушечным пациентам! Оздоровитесь на зарядке с Олененком, поиграйте, потанцуйте и получите шарики в подарок!
Гипермаркет спортивных товаров «Декатлон» Зеленоград организует забеги «Живу спортом». Две дистанции — 100 м, 500 м. Шесть возрастных групп: дети до 5 лет, 6 — 8 лет, 9 — 12 лет, 13 — 15 лет, 16 — 18 лет, старше 18 лет. Регистрация, выдача номера участника, призы победителям и призерам! Заряд энергии и позитива!
На площадке студии спортивно — воздушного эквилибра «Астери» — станьте настоящим воздушным гимнастом.
Окунитесь в современное искусство вместе с компанией «SergioPizza». Где? В граффити зоне на празднике с элитным воином Галактической Империи роботом — штурмовиком.
Мечтаете стать членом геологической экспедиции, найти месторождения полезных ископаемых, заработать много денег? Осуществите свою мечту с Квест Центром Зеленоград. Квест — игра для вас.
Угощения от Кондитерского цеха «Александра» и Магазина «Ромашка» (корп. 1628) достанутся всем на нашем празднике, в честь Дня защиты детей и Дня рождения ЦПМС «МногоМама» филиал Зеленоград!
И, конечно же — КУЛЬМИНАЦИЯ! Иллюзионное шоу с Сержем Куражем!
P. S. Прокат веломобилей, электромобилей, аквагрим, аниматоры. ОЙ! МОЖЕТ ЕЩЕ ЧТО-ТО ЗАБЫЛИ? НЕ ОБЕССУДЬТЕ! ОЧЕНЬ ВАС ЖДЕМ!
Дворец творчества детей и молодежи приглашает 1 июня на день открытых дверей. Вы сможете познакомиться с творческими коллективами и записаться на занятия на следующий год. Вас ждут мастер-классы, игры, конкурсы и многое другое. Начало в 11:00. Приходите и приглашайте друзей! Будет весело!
День открытых дверей «Парк детского периода». Начало в 11:00
В программе:
- ростовые куклы
- батуты
- аквагрим
- конкурс караоке
- фотозона
- выступления творческих, спортивных и музыкальных коллективов Дворца творчества
- мастер-классы, игры и конкурсы
- игровая зона для детей от 1 до 3 лет
И ГЛАВНОЕ — возможность записаться на программы Дворца творчества на летний период и на следующий учебный год!
Участие в празднике БЕСПЛАТНО!
Веселые игры и конкурсы, увлекательные анимационные программы, театрализованное представление и семейная дискотека — эти и многие другие развлечения ждут гостей на празднике, посвященном Дню защиты детей.Взрослые и дети примут участие в дворовых играх, спортивных соревнованиях и эстафетах. Аниматоры в костюмах сказочных героев проведут интерактивную программу с конкурсами и викторинами. Гости примут участие в организованных мастер-классах. услышат детские стихотворения и песни, примут участие в танцевальной программе. Завершится праздник конкурсом детских рисунков на асфальте, на котором каждый сможет создать маленький шедевр и перенести на асфальт яркие впечатления самого счастливого, долгожданного и беззаботного времени года.
Откроется праздник в атриуме концертной программой с участием творческих коллективов Культурного центра. В это же время в фойе 2-го этажа пройдет «Эхо Суздаля» — мероприятие с многолетней традицией, для тех, кто двумя месяцами ранее не смог посетить Открытый российский фестиваль анимационного кино, чтобы увидеть новейшие отечественные мультфильмы. В программе — показ трех подборок мультфильмов на разный возраст.
С 14:00 до 16:00 в фойе 1-го этажа для детей и взрослых будут работать мастер-классы от друзей и преподавателей Культурного центра. Так, вместе с Марией Колкер, замечательным автором и иллюстратором детских книг, в том числе в стихах, участником и лауреатом многих московских поэтических конкурсов, каждый ребенок сможет дать волю воображению, придумать забавного персонажа и самостоятельно создать веселую иллюстрацию в технике коллаж. На мастер-классе Центра интеллектуального развития «Е=мс2» будет где разгуляться творчеству, фантазии и при этом узнать много нового об окружающем мире. Ксения Митюнина, руководитель театра моды «Изумруд» клуба «Радуга», художник-технолог по росписи ткани, модельер, лауреат российских и международных конкурсов, научит детей создавать броши-ромашки из пластичной замши. А участникам мастер-класса от руководителя творческой студии «Веселая кисточка» Марины Крашенинниковой предстоит своими руками — в прямом смысле этого слова — сотворить шедевр на мольбертах в технике сухая пастель.
Затем зрителей пригласят в театральный зал, где состоится премьера спектакля «Поварята, вперед!» детской театральной студии «Контакт». Эта история расскажет маленьким зрителям об удивительном королевстве, в котором всегда царили Добро, Любовь, Дружба. Но в один день все должно было поменяться в одночасье, потому что власть захватили коварные Графиня и Маркиза. Однако дружные и веселые поварята прознали об ужасных планах этих двух особ и тут же решили спасти Королевство и свою любимую Королеву. Но все ли у них получится? Удастся ли им справиться со злом, которое должно было поселиться в замке с приходом к власти бесчестных людей? Об этом вы узнаете, посмотрев спектакль по пьесе Натальи Головановой «Поварята, вперед!».
В рамках праздника будет проходить и День открытых дверей. Все желающие смогут познакомиться с работой Культурного центра «Зеленоград», встретиться с руководителями творческих объединений, задать им интересующие вопросы и выбрать походящую для себя студию или коллектив.
14:00 — 16:00 / Фойе 1-го этажа
— мастер-класс «Занимательная география» от Центра интеллектуального развития «Е=мс2». Где находится Америка? Кто живет в Африке? Куда ходят поезда? Зачем нужна Эйфелева башня? Когда появились Пирамиды в Египте? Кто такой Сфинкс? Где живут драконы? Интересно? На все эти и многие другие вопросы вы узнаете ответ на мастер-классе!
— мастер-класс «Акварельные чудики» от иллюстратора и детского поэта Марии Колкер. Каждый ребенок сможет дать волю воображению, придумать забавного персонажа и самостоятельно создать веселую иллюстрацию в технике коллаж. Максимальное число участников 20 человек.
— мастер-класс «Рисование пастелью» на мольбертах от руководителя творческой студии «Веселая кисточка» клуба «Радуга» Марины Крашенинниковой.
— мастер-класс «Брошка-ромашка» от Ксении Митюниной, руководителя театра моды «Изумруд» клуба «Радуга», художника-технолога по росписи ткани, модельера, лауреата российских и международных конкурсов, лауреата премии правительства Москвы в номинации «Лучший молодой специалист в области культуры» 2014 года.
14:00 до 16:00 / Фойе 2-го этажа
Эхо Открытого Российского фестиваля анимационного кино. Показ подборки мультфильмов 0+, 3+, 6+
14:00 / Атриум
Концертная программа творческих коллективов Культурного центра «Зеленоград»
16.00 / Театральный зал
Спектакль по пьесе Натальи Головановой «Поварята, вперед!» детской театральной студии «Контакт»
Аниматор проведет мастер-классы по приготовлению пиццы, росписи футболок и бумажной пластике. Всё это, конечно же, бесплатно!
Расписание:
- 17:00 — мастер-класс по бумажной пластике
Мы изготовим объемные бумажные цветы, которые растут прямо из лапшичных коробочек (или кофейных стаканчиков), бумажную пиццу- аппликацию в настоящей коробочке с автографом шеф-повара и секретным ингредиентом (только тссс…) или же фотобутафорию для классных совместных фото под #ВместесЛакиКинг. Краски, ножницы, бумагу — дадим!
- 17:30 — роспись футболок
Это будет не только творческий процесс, но еще и отличный способ сохранить в памяти самые приятные и вкусные моменты. Давайте создавать их вместе! Футболки, краски, кисти — опять же предоставим.
- 18:00 — мастер-класс по приготовлению пиццы
Во время занятия юные повара смогут познать нюансы приготовления настоящей итальянской пиццы на тонком тесте. Все ингредиенты — прямо с кухни! После проведения мастер-класса повар приготовит пиццу вместе с детьми!
- "ДЕТСТВО Плюс"
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8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00
- Магазин "Я сама"
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