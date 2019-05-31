Семейная программа «Пусть лето звонкое смеется». Культурный центр «Зеленоград». Начало в 14:00

Откроется праздник в атриуме концертной программой с участием творческих коллективов Культурного центра. В это же время в фойе 2-го этажа пройдет «Эхо Суздаля» — мероприятие с многолетней традицией, для тех, кто двумя месяцами ранее не смог посетить Открытый российский фестиваль анимационного кино, чтобы увидеть новейшие отечественные мультфильмы. В программе — показ трех подборок мультфильмов на разный возраст.

С 14:00 до 16:00 в фойе 1-го этажа для детей и взрослых будут работать мастер-классы от друзей и преподавателей Культурного центра. Так, вместе с Марией Колкер, замечательным автором и иллюстратором детских книг, в том числе в стихах, участником и лауреатом многих московских поэтических конкурсов, каждый ребенок сможет дать волю воображению, придумать забавного персонажа и самостоятельно создать веселую иллюстрацию в технике коллаж. На мастер-классе Центра интеллектуального развития «Е=мс2» будет где разгуляться творчеству, фантазии и при этом узнать много нового об окружающем мире. Ксения Митюнина, руководитель театра моды «Изумруд» клуба «Радуга», художник-технолог по росписи ткани, модельер, лауреат российских и международных конкурсов, научит детей создавать броши-ромашки из пластичной замши. А участникам мастер-класса от руководителя творческой студии «Веселая кисточка» Марины Крашенинниковой предстоит своими руками — в прямом смысле этого слова — сотворить шедевр на мольбертах в технике сухая пастель.

Затем зрителей пригласят в театральный зал, где состоится премьера спектакля «Поварята, вперед!» детской театральной студии «Контакт». Эта история расскажет маленьким зрителям об удивительном королевстве, в котором всегда царили Добро, Любовь, Дружба. Но в один день все должно было поменяться в одночасье, потому что власть захватили коварные Графиня и Маркиза. Однако дружные и веселые поварята прознали об ужасных планах этих двух особ и тут же решили спасти Королевство и свою любимую Королеву. Но все ли у них получится? Удастся ли им справиться со злом, которое должно было поселиться в замке с приходом к власти бесчестных людей? Об этом вы узнаете, посмотрев спектакль по пьесе Натальи Головановой «Поварята, вперед!».

В рамках праздника будет проходить и День открытых дверей. Все желающие смогут познакомиться с работой Культурного центра «Зеленоград», встретиться с руководителями творческих объединений, задать им интересующие вопросы и выбрать походящую для себя студию или коллектив.