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Чемпионат уличных видов спорта 25 мая 11:00

25 мая в 11:00 на универсальном уличном спортивном комплексе у корпуса 414 в районе Матушкино Зеленограда состоится VI ежегодный чемпионат уличных видов спорта. Самые известные профессиональные спортсмены Подмосковных городов соберутся на чемпионат уличных видов спорта. Погода обещает быть жаркой и солнечной, а зрителей и болельщиков ждут зрелищные выступления из совместного представления чирлидинга и воркаута, динамичного представления мастеров паркура, освежающие безалкогольные коктейли от специального бармен-шоу и море отличного настроения! Универсальный уличный спортивный комплекс готов вместить до 500 участников и зрителей.

Чемпионат проводится в Зеленограде в 6-й раз. В этот день более 100 спортсменов из Москвы и Подмосковья посоревнуются в воркаут батлах, прохождении нормативов ГТО, соревнованиях по воздушной акробатике и силовому троеборью.

Также зрителей ждут показательные выступления по черлидингу и воздушной акробатике.

В завершение чемпионата пройдет церемония награждения спортсменов кубками, медалями и памятными призами.

Чемпионат будет проходить по 6 категориям:

  • фристайл батлы, мужчины (стаж от двух лет);
  • фристайл батлы, мужчины (стаж менее двух лет);
  • фристайл батлы, девушки;
  • двоеборье, мужчины (до 16 лет);
  • троеборье, мужчины (старше 16 лет);
  • троеборье, девушки.

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