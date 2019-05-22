Чемпионат проводится в Зеленограде в 6-й раз. В этот день более 100 спортсменов из Москвы и Подмосковья посоревнуются в воркаут батлах, прохождении нормативов ГТО, соревнованиях по воздушной акробатике и силовому троеборью.

Также зрителей ждут показательные выступления по черлидингу и воздушной акробатике.

В завершение чемпионата пройдет церемония награждения спортсменов кубками, медалями и памятными призами.