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Велоэкскурсия «По местам воинской славы Зеленограда» 11 мая 15:00 Возраст 12+

Традиционная бесплатная велоэкскурсия по местам воинской славы Зеленограда стартует от ДК (КЦ) «Зеленоград» в субботу, 11 мая, в 15:00. Экскурсанты услышат рассказ гида Музея Зеленограда о военных событиях на Крюковской земле в ноябре-декабре 1941 года и осмотрят памятники Великой Отечественной войны на территории «старого» города.

Число участников (12+) ограничено, идёт регистрация — электронная или по телефону 8(499)762-4210.

Маршрут экскурсии пройдет от ДК к знаку «Командно-наблюдательный пункт 354-й стрелковой дивизии» в лесопарке за кинотеатром «Электрон», где состоится арт-привал от театра-студии «Контакт».

Другие пункты маршрута — памятник «Танк Т-34» на Ленинградском шоссе, 40-й километр и памятник-монумент «Штыки», памятный знак «Рубеж», памятные знаки «Рубеж обороны 1203 стрелкового полка и 1201 стрелкового полка 354-й стрелковой дивизии».

Место сбора участников: служебный вход ДК (КЦ) «Зеленоград» — под бегущей строкой рядом со световым экраном.
Участие бесплатное по предварительной записи.

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