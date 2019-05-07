Маршрут экскурсии пройдет от ДК к знаку «Командно-наблюдательный пункт 354-й стрелковой дивизии» в лесопарке за кинотеатром «Электрон», где состоится арт-привал от театра-студии «Контакт».

Другие пункты маршрута — памятник «Танк Т-34» на Ленинградском шоссе, 40-й километр и памятник-монумент «Штыки», памятный знак «Рубеж», памятные знаки «Рубеж обороны 1203 стрелкового полка и 1201 стрелкового полка 354-й стрелковой дивизии».

Место сбора участников: служебный вход ДК (КЦ) «Зеленоград» — под бегущей строкой рядом со световым экраном.

Участие бесплатное по предварительной записи.