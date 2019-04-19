С 12 до 13 часов эксперт Ассоциации профессионалов социального проектирования протестирует детей и взрослых на уровень стресса. В это же время педагоги от Ассоциации научат гостей изготавливать лоскутных кукол, с 13 часов — обучат технике рисования пейзажа акварельными красками.

Параллельно будет проходить мастер-класс по изготовлению глиняных изделий от Региональной общественной организации инвалидов «Алые паруса». Мастер-классы закончат работу в 14 часов.

В это время начнется занятие «Как стать волонтером приюта для бездомных животных» от Благотворительного фонда помощи бездомных животных «Ника». В этот день и до 27 апреля в 145 корпус можно будет принести корм и другие подарки для собак и кошек приюта.

С 15 до 16 часов экоактивисты из Клуба юных натуралистов Зеленограда расскажут о методах раздельного сбора отходов и социальном проекте «Добрые крышечки». На протяжении всего Дня открытых дверей сотрудники коворкинг-центра НКО ответят на вопросы жителей города о некоммерческом секторе столицы.