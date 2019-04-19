В воскресенье, 21 апреля, зеленоградский центр НКО (корпус 145) проводит День открытых дверей. Всех желающих с 12:00 протестируют на уровень стресса, научат изготавливать лоскутных кукол, мастерить из глины и рисовать акварелью. В 14:00 начнется занятие «Как стать волонтером приюта для бездомных животных» от Благотворительного фонда помощи бездомных животных «Ника». В этот день и до 27 апреля в 145 корпус можно будет принести корм и другие подарки для собак и кошек приюта. С 15 до 16 часов экоактивисты из Клуба юных натуралистов Зеленограда расскажут о методах раздельного сбора отходов и социальном проекте «Добрые крышечки». Вход свободный.
С 12 до 13 часов эксперт Ассоциации профессионалов социального проектирования протестирует детей и взрослых на уровень стресса. В это же время педагоги от Ассоциации научат гостей изготавливать лоскутных кукол, с 13 часов — обучат технике рисования пейзажа акварельными красками.
Параллельно будет проходить мастер-класс по изготовлению глиняных изделий от Региональной общественной организации инвалидов «Алые паруса». Мастер-классы закончат работу в 14 часов.
В это время начнется занятие «Как стать волонтером приюта для бездомных животных» от Благотворительного фонда помощи бездомных животных «Ника». В этот день и до 27 апреля в 145 корпус можно будет принести корм и другие подарки для собак и кошек приюта.
С 15 до 16 часов экоактивисты из Клуба юных натуралистов Зеленограда расскажут о методах раздельного сбора отходов и социальном проекте «Добрые крышечки». На протяжении всего Дня открытых дверей сотрудники коворкинг-центра НКО ответят на вопросы жителей города о некоммерческом секторе столицы.
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