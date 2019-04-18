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Библионочь-2019 — программа в Зеленограде 20 апреля 16:30 Центральная детская библиотека №251 Возраст 5+

Ежегодная акция «Библионочь» состоится в субботу, 20 апреля, в библиотеках и досуговых учреждениях Зеленограда. Взрослых и детей приглашают провести вечер на встречах с поэтами, писателями, музыкантами, композиторами и актёрами, поучаствовать в интеллектуальных играх и квестах, посмотреть короткометражное кино, созданное молодыми режиссёрами из Зеленограда и Москвы, стать слушателями на чтениях книг и самим придумать фанфики по мотивам любимых историй. Общероссийская акция «Библионочь» направлена на популяризацию чтения и поддержку литературного процесса.

Библиотека театра и кино №252 (корпус 1462)

Ключевым событием «Библионочи» станет музыкально-поэтическое откровение популярной поэтессы Ах Астаховой, которая удостоилась награды «Золотая Горгулья» в 2018 году в номинации «Лучший арт-проект года». Широкая известность к Ирине Астаховой пришла в 2011 году, после публикации видеоролика на стихотворение «Тебя хоть там любят?». Сочетание легкости и жизненности лиричных строк с мелодичным, живым музыкальным сопровождением создают удивительную атмосферу на выступлениях поэтессы, сообщают организаторы мероприятия.

Начало программы в 20:30. Вход свободный.

Программа:

  • «Ни любви, ни тепла, ни огня»
  • «Чувство как будто ночь»
  • «Я хочу посмотреть, как ты танцуешь»
  • «Я хочу посмотреть, как ты играешь»
  • «Когда ты придёшь»
  • «Тебя хоть там любят»
  • «Ты выбираешь женщину»
  • «Вечность (нет никого капризней моей подружки)»
  • «Мы отражаем людей»
  • «В чужие окна не смотри»
  • «Умей хранить в себе секреты»
  • «Соблазны»
  • "Достаточно спешки и бегства"
  • «Совет»
  • "Время сменить маршрут"
  • «Урок музыки»
  • «Любите людей за поступки»

Также в гостиной театра и кино прозвучат поэтические хиты и новые произведения под аккомпанемент Капитона Неклюдова — композитора, представителя направления modern classical.

Любителям групповых интеллектуальных игр библиотека предлагает поучаствовать в «КиноЛитКвизе» — командной игре на эрудицию, логику, смекалку и очарование. Сбор команд в 21:30, начало игры в 22:00.

Желающие должны заранее зарегистрировать команду от 5 до 10 человек (16+) на сайте www.zelbiblio.ru. Если команда не набирается, а сыграть очень хочется — помогут организаторы: 8(966)113-1130, координатор Алёна (смс, вотсап).

Игра включает в себя классический квиз и конкурсные задания по темам: литература, кино, театр, музыка. Каждая команда получит призы от спонсоров акции, а также брендированные библиосувениры. Всем командам — призы от библиотеки, кондитерской «Александра», ПандаПарк Zеленопарк, Quest.Center, ForRestCluB.

После основной программы наступит ночь киногурманов — показ короткометражных фильмов молодых режиссеров из Зеленограда и Москвы, обсуждение перспективы развития «молодого» кинематографа.

Центральная детская библиотека № 251 (корпус 401)

Детская программа акции «Библионочь-2019»:

В 16:30 гостей акции «Библиосумерки» ждёт встреча популярным детским композитором, автором-исполнителем Александром Пинегиным, который даст концерт в сказочной гостиной библиотеки.

В 17:30 любимые герои из самых популярных книг современности — Гарри Поттер, Алиса, медвежонок Паддингтон и другие — предложат гостям пройти квест. Участники получат уникальные путевые листы, которые необходимо заполнить библиометками. А после квеста всем достанутся брендированные подарки.

В 17:30 откроется «Литературная лаборатория Фанфиков» — под руководством писателя Ларисы Романовской дети смогут стать фикрайтерами и создать свои неповторимые сочинения по мотивам любимых литературных произведений. Из написанных детьми текстов (фанфиков) будет создана «Московская книга Фанфиков» и составлен городской творческий рейтинг «Любимые литературные герои юных москвичей». Рекомендовано детям от 9 лет.

В 20:00 в самом уютном зале библиотеки пройдут чтения в рамках любимого проекта «Сказки на ночь». Талантливый библиограф Светлана Воронова прочитает отрывок из произведения «Умная собачка Соня» Андрея Усачёва.

Культурный центр «Доброволец» (корпус 514а)

«Библионочь в Добровольце» пройдёт с 18:00 в КЦ «Доброволец» при поддержке зеленоградского филиала ЦПМС «МногоМама». В программе:

  • Авторский концерт Заряны «Притяжение весны»
  • Дуэт Елены Панфиловой (вокал) и Сергея Лукина (саксофон) — проект «Ленингстон»
  • "Сказки для самых маленьких" от Клуба старого абажура
  • Изба-читальня с Жанной Смолиной
  • Построение интеллект-карт с Ассоциацией профессионалов социального проектирования
  • Эко-кафе от магазина «Ромашка» (корпус 1628) и Кондитерского цеха «Александра»
  • Фотозона от Гипермаркета «Леруа мерлен» Зеленоград
  • Встреча с лицедеями творческого объединения «Карамельки»

Фотографии с мероприятия организаторы разместят в группе «Добровольца» ВКонтакте.

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