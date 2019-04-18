Ежегодная акция «Библионочь» состоится в субботу, 20 апреля, в библиотеках и досуговых учреждениях Зеленограда. Взрослых и детей приглашают провести вечер на встречах с поэтами, писателями, музыкантами, композиторами и актёрами, поучаствовать в интеллектуальных играх и квестах, посмотреть короткометражное кино, созданное молодыми режиссёрами из Зеленограда и Москвы, стать слушателями на чтениях книг и самим придумать фанфики по мотивам любимых историй. Общероссийская акция «Библионочь» направлена на популяризацию чтения и поддержку литературного процесса.
Ключевым событием «Библионочи» станет музыкально-поэтическое откровение популярной поэтессы Ах Астаховой, которая удостоилась награды «Золотая Горгулья» в 2018 году в номинации «Лучший арт-проект года». Широкая известность к Ирине Астаховой пришла в 2011 году, после публикации видеоролика на стихотворение «Тебя хоть там любят?». Сочетание легкости и жизненности лиричных строк с мелодичным, живым музыкальным сопровождением создают удивительную атмосферу на выступлениях поэтессы, сообщают организаторы мероприятия.
Начало программы в 20:30. Вход свободный.
Программа:
- «Ни любви, ни тепла, ни огня»
- «Чувство как будто ночь»
- «Я хочу посмотреть, как ты танцуешь»
- «Я хочу посмотреть, как ты играешь»
- «Когда ты придёшь»
- «Тебя хоть там любят»
- «Ты выбираешь женщину»
- «Вечность (нет никого капризней моей подружки)»
- «Мы отражаем людей»
- «В чужие окна не смотри»
- «Умей хранить в себе секреты»
- «Соблазны»
- "Достаточно спешки и бегства"
- «Совет»
- "Время сменить маршрут"
- «Урок музыки»
- «Любите людей за поступки»
Также в гостиной театра и кино прозвучат поэтические хиты и новые произведения под аккомпанемент Капитона Неклюдова — композитора, представителя направления modern classical.
Любителям групповых интеллектуальных игр библиотека предлагает поучаствовать в «КиноЛитКвизе» — командной игре на эрудицию, логику, смекалку и очарование. Сбор команд в 21:30, начало игры в 22:00.
Желающие должны заранее зарегистрировать команду от 5 до 10 человек (16+) на сайте www.zelbiblio.ru. Если команда не набирается, а сыграть очень хочется — помогут организаторы: 8(966)113-1130, координатор Алёна (смс, вотсап).
Игра включает в себя классический квиз и конкурсные задания по темам: литература, кино, театр, музыка. Каждая команда получит призы от спонсоров акции, а также брендированные библиосувениры. Всем командам — призы от библиотеки, кондитерской «Александра», ПандаПарк Zеленопарк, Quest.Center, ForRestCluB.
После основной программы наступит ночь киногурманов — показ короткометражных фильмов молодых режиссеров из Зеленограда и Москвы, обсуждение перспективы развития «молодого» кинематографа.
Детская программа акции «Библионочь-2019»:
В 16:30 гостей акции «Библиосумерки» ждёт встреча популярным детским композитором, автором-исполнителем Александром Пинегиным, который даст концерт в сказочной гостиной библиотеки.
В 17:30 любимые герои из самых популярных книг современности — Гарри Поттер, Алиса, медвежонок Паддингтон и другие — предложат гостям пройти квест. Участники получат уникальные путевые листы, которые необходимо заполнить библиометками. А после квеста всем достанутся брендированные подарки.
В 17:30 откроется «Литературная лаборатория Фанфиков» — под руководством писателя Ларисы Романовской дети смогут стать фикрайтерами и создать свои неповторимые сочинения по мотивам любимых литературных произведений. Из написанных детьми текстов (фанфиков) будет создана «Московская книга Фанфиков» и составлен городской творческий рейтинг «Любимые литературные герои юных москвичей». Рекомендовано детям от 9 лет.
В 20:00 в самом уютном зале библиотеки пройдут чтения в рамках любимого проекта «Сказки на ночь». Талантливый библиограф Светлана Воронова прочитает отрывок из произведения «Умная собачка Соня» Андрея Усачёва.
«Библионочь в Добровольце» пройдёт с 18:00 в КЦ «Доброволец» при поддержке зеленоградского филиала ЦПМС «МногоМама». В программе:
- Авторский концерт Заряны «Притяжение весны»
- Дуэт Елены Панфиловой (вокал) и Сергея Лукина (саксофон) — проект «Ленингстон»
- "Сказки для самых маленьких" от Клуба старого абажура
- Изба-читальня с Жанной Смолиной
- Построение интеллект-карт с Ассоциацией профессионалов социального проектирования
- Эко-кафе от магазина «Ромашка» (корпус 1628) и Кондитерского цеха «Александра»
- Фотозона от Гипермаркета «Леруа мерлен» Зеленоград
- Встреча с лицедеями творческого объединения «Карамельки»
Фотографии с мероприятия организаторы разместят в группе «Добровольца» ВКонтакте.
- "ДЕТСТВО Плюс"
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