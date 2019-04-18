Любителям групповых интеллектуальных игр библиотека предлагает поучаствовать в «КиноЛитКвизе» — командной игре на эрудицию, логику, смекалку и очарование. Сбор команд в 21:30, начало игры в 22:00.

Желающие должны заранее зарегистрировать команду от 5 до 10 человек (16+) на сайте www.zelbiblio.ru. Если команда не набирается, а сыграть очень хочется — помогут организаторы: 8(966)113-1130, координатор Алёна (смс, вотсап).

Игра включает в себя классический квиз и конкурсные задания по темам: литература, кино, театр, музыка. Каждая команда получит призы от спонсоров акции, а также брендированные библиосувениры. Всем командам — призы от библиотеки, кондитерской «Александра», ПандаПарк Zеленопарк, Quest.Center, ForRestCluB.