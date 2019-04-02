13-14 апреля всех желающих приглашают на традиционный Гараж Сейл. Там не только продают и покупают вещи, но и создают пространство для отдыха и общения! Вас ждет очень много взрослых и детских вещей по очень низким ценам, кафе с домашней выпечкой и мастер класс от стилиста по искусству завязывания платков.