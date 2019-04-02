13-14 апреля всех желающих приглашают на традиционный Гараж Сейл. Там не только продают и покупают вещи, но и создают пространство для отдыха и общения! Вас ждет очень много взрослых и детских вещей по очень низким ценам, кафе с домашней выпечкой и мастер класс от стилиста по искусству завязывания платков.
В программе:
- Пресейл. 13 апреля с 11 до 12 мы приглашаем 20 человек для того чтобы получить право первой вещи. Вы оплачиваете билет, мы даем вам возможность быть первыми! В подарок бокал шампанского!
- Очень много взрослых и детских вещей по очень хорошим ценам.
- Любимая марка Dress2travel по эксклюзивным ценам. Только для Зеленограда!
- Кафе с домашней выпечкой. Вкусно, душевно! Вы сможете отдохнуть и пообщатья.
- Мастер-классы от гончарной мастерской для детей (5+). Пока мама выбирает себе вещи, ребенок занимается творчеством!
- Мастер-класс от стилиста по искусству завязывания платков.
- И наверное что-то еще!
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Ждем вас!
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