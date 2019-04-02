Комментировать
Зеленоградский Гараж Сейл 13 апреля 13:00-18:00,14 апреля 11:00-16:00 Возраст 18+

13-14 апреля всех желающих приглашают на традиционный Гараж Сейл. Там не только продают и покупают вещи, но и создают пространство для отдыха и общения! Вас ждет очень много взрослых и детских вещей по очень низким ценам, кафе с домашней выпечкой и мастер класс от стилиста по искусству завязывания платков.

В программе:

  • Пресейл. 13 апреля с 11 до 12 мы приглашаем 20 человек для того чтобы получить право первой вещи. Вы оплачиваете билет, мы даем вам возможность быть первыми! В подарок бокал шампанского!
  • Очень много взрослых и детских вещей по очень хорошим ценам.
  • Любимая марка Dress2travel по эксклюзивным ценам. Только для Зеленограда!
  • Кафе с домашней выпечкой. Вкусно, душевно! Вы сможете отдохнуть и пообщатья.
  • Мастер-классы от гончарной мастерской для детей (5+). Пока мама выбирает себе вещи, ребенок занимается творчеством!
  • Мастер-класс от стилиста по искусству завязывания платков.
  • И наверное что-то еще!

Следите за анонсами в группе, информация постоянно обновляется.

Ждем вас!

 Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
 Реклама
"ДЕТСТВО Плюс"

8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00

 Реклама
Реклама
Магазин "Я сама"

Все для рукоделия
Ткани , пряжа!

 Реклама
Реклама
Весна! Обновляйтесь!

Смотрите на сайте коллекции
Приятные цены, скидки.

 Реклама
© 1997–2019 Зеленоград.ру
 Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама