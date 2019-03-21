«Наверное, вы замечали, что наши родители, бабушки и дедушки в преклонном возрасте меняются. Они могут становиться подозрительными без причины, замыкаться в себе, незаслуженно обижать любящих людей». Лекция предназначена для всех, кто хочет научиться общаться с пожилыми людьми, и сделать это общение конструктивным" , — сообщают организаторы мероприятия.

Специалисты пансионата «Никольский Парк» (Зеленоград) рассмотрят с участниками вопросы когнитивных нарушений в пожилом возрасте, социального ухода за пожилым человеком, взаимоотношений в семье, где есть престарелые родственники. Они постараются донести до слушателей, как перестать обижаться на стариков, начать чувствовать себя уверенно и прийти к взаимопониманию.

Мероприятие пройдет в Учебном центре НИИМЭ по адресу: Зеленоград, 1-й Западный проезд, д.12/6, вход слева от фитнес-клуба «Грин Сити», 4 этаж.

Лекцию организует Фонд «Милосердие» при поддержке пансионата «Никольский парк», при организационной поддержке учебного центра НИИМЭ, информационной поддержке Ресурсного центра НКО Зеленограда Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы.