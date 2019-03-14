Во встрече примут участие эксперты-краеведы, которые расскажут об усадьбах декабриста Фонвизина и помещика Митькова в Старом Крюково (8-9 микрорайоны), об усадьбе князей Долгоруковых в Ржавках (5 микрорайон), о даче Бурдасовых (16 микрорайон) и даче Фармаковских в Матушкино, о Белой даче Дмитрия Иловайского в Андреевке, об усадьбе Грачевка в Баранцево и других.

Консультируясь со специалистами, мы изучим карты местности с 1797 года и «расставим» памятники истории на карте современного города и его окрестностей.

После встречи можно будет познакомиться с коллекцией археологических находок Александра Неклюдова, которые хранятся в краеведческом зале библиотеки, и задать археологу дополнительные вопросы.

Адрес: библиотека №255, Зеленоград, корпус 1004, вход со стороны Панфиловского проспекта, напротив корпуса 923.