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Восстанавливаем карту старых усадеб 16 марта 13:00 Возраст 12+

Открытая встреча Zelenograd.ru с зеленоградским археологом Александром Неклюдовым, посвященная созданию онлайн-карты старинных дворянских усадеб и дач, располагавшихся на территории Зеленограда в XVI—XIX вв.еках, пройдёт в субботу, 16 марта (в 13:00), в библиотеке №255 (корпус 1004, взрослое отделение).

Приглашаем зрителей (12+), интересующихся историей зеленоградской земли или имеющих информацию об исторических памятниках «дозеленоградского» периода. Регистрация обязательна — число мест ограничено.

Во встрече примут участие эксперты-краеведы, которые расскажут об усадьбах декабриста Фонвизина и помещика Митькова в Старом Крюково (8-9 микрорайоны), об усадьбе князей Долгоруковых в Ржавках (5 микрорайон), о даче Бурдасовых (16 микрорайон) и даче Фармаковских в Матушкино, о Белой даче Дмитрия Иловайского в Андреевке, об усадьбе Грачевка в Баранцево и других.

Консультируясь со специалистами, мы изучим карты местности с 1797 года и «расставим» памятники истории на карте современного города и его окрестностей.

После встречи можно будет познакомиться с коллекцией археологических находок Александра Неклюдова, которые хранятся в краеведческом зале библиотеки, и задать археологу дополнительные вопросы.

Адрес: библиотека №255, Зеленоград, корпус 1004, вход со стороны Панфиловского проспекта, напротив корпуса 923.

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