16 марта в перинатальном центре Зеленограда пройдет День открытых дверей. Мероприятие продлится с 10:00 до 13:00. Приглашаются будущие родители и все желающие. В консультативно-диагностическом отделении центра в то же время по предварительной записи будущие мамы смогут пройти ультразвуковое исследование на аппаратах экспертного класса.
Традиционно в непрерывном режиме в акушерском корпусе будут проходить экскурсии. В столе справок встретят гостей и сформируют группы (по 10-15 человек). Затем в сопровождении сотрудников центра участники акции побывают в родильном блоке и послеродовых палатах. Специалисты расскажут о правилах госпитализации и о самих родах: подготовке, обезболивании, партнерских родах, о послеродовом пребывании мамы и новорожденного, кормлении и уходе за ребенком, профилактических прививках, дополнительных обследованиях.
После экскурсии в холле стола справок гости встретятся с руководством перинатального центра и смогут задать все интересующие вопросы.
В консультативно-диагностическом отделении центра в то же время по предварительной записи будущие мамы смогут пройти ультразвуковое исследование на аппаратах экспертного класса. Присутствие пап приветствуется. Также можно будет познакомиться и побеседовать с врачами, которые впоследствии будут принимать роды.
Запись на прием к специалистам и УЗИ — по телефону 8(499)729-27-90 (по будням с 8:00 до 20:00).
Для УЗИ и консультаций врача понадобятся паспорт, полис ОМС, обменная карта.
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8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00
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