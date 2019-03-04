Традиционно в непрерывном режиме в акушерском корпусе будут проходить экскурсии. В столе справок встретят гостей и сформируют группы (по 10-15 человек). Затем в сопровождении сотрудников центра участники акции побывают в родильном блоке и послеродовых палатах. Специалисты расскажут о правилах госпитализации и о самих родах: подготовке, обезболивании, партнерских родах, о послеродовом пребывании мамы и новорожденного, кормлении и уходе за ребенком, профилактических прививках, дополнительных обследованиях.

После экскурсии в холле стола справок гости встретятся с руководством перинатального центра и смогут задать все интересующие вопросы.

В консультативно-диагностическом отделении центра в то же время по предварительной записи будущие мамы смогут пройти ультразвуковое исследование на аппаратах экспертного класса. Присутствие пап приветствуется. Также можно будет познакомиться и побеседовать с врачами, которые впоследствии будут принимать роды.

Запись на прием к специалистам и УЗИ — по телефону 8(499)729-27-90 (по будням с 8:00 до 20:00).

Для УЗИ и консультаций врача понадобятся паспорт, полис ОМС, обменная карта.