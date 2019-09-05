День открытых дверей для будущих родителей пройдет 7 сентября в перинатальном центре ГКБ им. М.П. Кончаловского с 10:00 до 13:00. В этот день будут рады видеть всех, кто готовится к рождению ребенка, в данный момент выбирает роддом и хочет заранее познакомиться поближе с перинатальным центром. По традиции участники побывают в акушерском корпусе, узнают, где и как принимают роды, в каких условиях после них приходят в себя мамы с малышами, увидят новое современное оборудование. Будущие мамочки по предварительной записи смогут пройти ультразвуковое исследование и получить заключения экспертов.