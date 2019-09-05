День открытых дверей для будущих родителей пройдет 7 сентября в перинатальном центре ГКБ им. М.П. Кончаловского с 10:00 до 13:00. В этот день будут рады видеть всех, кто готовится к рождению ребенка, в данный момент выбирает роддом и хочет заранее познакомиться поближе с перинатальным центром. По традиции участники побывают в акушерском корпусе, узнают, где и как принимают роды, в каких условиях после них приходят в себя мамы с малышами, увидят новое современное оборудование. Будущие мамочки по предварительной записи смогут пройти ультразвуковое исследование и получить заключения экспертов.
На #СтанцииСчастья в этот день будут рады видеть всех, кто готовится к рождению ребенка, в данный момент выбирает роддом и хочет заранее познакомиться поближе с перинатальным центром ГКБ им. М.П. Кончаловского, в котором, возможно, это Чудо и свершится.
Программа, как всегда, насыщенная:
- В консультативно-диагностическом отделении будущие мамочки по предварительной записи смогут пройти ультразвуковое исследование и получить заключения экспертов.
- В акушерском корпусе в непрерывном режиме будут идти экскурсии. Участники акции (небольшими группами по 10-15 человек) смогут осмотреть родовые блоки и послеродовые палаты. Познакомятся с заведующими родовым и акушерским физиологическим отделениями.
- В финале экскурсии на все интересующие вопросы ответят руководители центра и ведущие специалисты. Гостям расскажут о правилах госпитализации в роддом и о самих родах: подготовке к ним, методах обезболивания, условиях
присутствия мужа или других близких при рождении малыша, о послеродовом пребывании мамы и новорожденного, кормлении и уходе за ребенком, профилактических прививках, дополнительных услугах и комфортном пребывании в перинатальном центре.
Предварительная запись на УЗИ по телефону 8(499)729-27-90
Принять участие в акции могут жители Москвы, Московской области и других регионов России. Для УЗИ и консультаций врача понадобятся паспорт, полис ОМС, результаты предыдущих осмотров и исследований (при наличии).
Беременным следует взять с собой также обменную карту.
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