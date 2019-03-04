Музыкальная школа им. Мусоргского (улица Юности, 07) ждёт всех на Масленицу во вторник, 5 марта, с 17:00. На площадке перед школой и в школьном фойе устроят масленичное представление, концерт, потехи и забавы, обещают также горы блинов и разную снедь для угощения.

В 4 микрорайоне у корпуса 401, праздник назначен на субботу, 9 марта, с 12:00 до 13:30 — «Масленица идет, блин да мед несет!»: веселые игры, конкурсы с призами, песни, пляски и хороводы.

На Чёрном озере Масленицу будут праздновать в воскресенье, 10 марта, с 12:00. В программе — блины, игры, подарки и призы, концерт, анимационная программа.

В ДК (КЦ) «Зеленоград» на Широкую масленицу приглашают в субботу, 9 марта, с 13:30 до 16:30. Музыкальную игровую программу проведёт этно-клуб «Дикое поле», за ней последует раус-программа от театра-студии «Контакт», интерактивная программа от театра танца «Сапфир», весенняя сказка для детей и концерт творческих коллективов ДК.

В «новом» городе развлекательные программы пройдут в субботу, 9 марта, с 12:00 в 15 микрорайоне: во дворе корпусов 1535—1539 запланированы народные гулянья «Собирайся народ, Масленица идет!» со скоморохами, концертом творческих коллективов района, традиционными играми и конкурсами. В этот же день в 20 микрорайоне на катке у корпуса 2034 с 12:00 до 13:00 проведут анимационную программу для детей.

В 14 и в 23 микрорайонах свои праздники устраивают ТЦ «Столица» — 10 марта с 12:00 до 14:00. А в 17 микрорайоне праздник организует ТЦ «Зельгрос» — 10 марта с 12:00 до 17:00.