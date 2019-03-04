Весенний фестиваль «Масленица» на площади Юности уже идёт и продлится до 10 марта, в других районах Зеленограда приготовили свои развлечения: на Школьном и на Чёрном озере, по микрорайонам, на катках и у торговых центров. А возле Филаретовского храма всю неделю строят снежную крепость и приглашают всех желающих помогать.
Зеленоградская площадка общегородского фестиваля «Масленица» работает ежедневно по будням с 11:00 до 21:00, по выходным — с 10:00 до 22:00. На площади Юности торгуют масленичной едой, в отдельном домике проходят бесплатные блинные мастер-классы, на сцене выступают уличные театры.
В кулинарном домике учат готовить разнообразные блины — на кефире, манке, овсянке, с сыром, разноцветные, ажурные, монастырские, блины по-гурьевски. Мастер-классы проходят по будням каждый час с 15:00 до 18:45, по выходным — с 12:00 до 18:45.
Расписание «блинного цеха»
Каждый день на площади — выступления уличных театров и фольклорных коллективов: с 17:00 до 19:00 по будням и с 16:00 до 19:00 по выходным и в праздники. В том числе, кукольные и интерактивные детские спектакли.
Расписание выступлений
В торговых домиках, которые уже ставят на площади Юности, обещают прежде всего большой выбор блинов и напитков. Кроме того, масленичная торговля предполагает мясные и рыбные деликатесы, сыры, морепродукты, молочные и кондитерские изделия.
Каток на площади Юности пока работает, а горку для сноуборда возле кинотеатра «Электрон» скоро уберут, сообщает префектура.
Для фестиваля «Московская Масленица» проект «Гуляем по Москве» подготовил бесплатные экскурсии — чтобы принять участие, надо зарегистрироваться на сайте.
Все московские площадки фестиваля
На Школьном озере Масленицу отметят дважды. В пятницу, 8 марта, с 12:00 до 14:00 на западном берегу озера пройдёт праздник «Широкая масленица». А в воскресенье, 10 марта, в 12:00 празднование состоится на территории «Озеропарка» у корпуса 1002: в программе концерт, хороводы, катания на лошадях, народные забавы, конкурсы с призами, полевая кухня, катание на мотоциклах, блинный мастер-класс. В финале, как и положено при проводах зимы, сожгут соломенное чучело Масленицы.
По соседству, в клубе «Радуга» (корпус 1013А) 10 марта в 11:00 состоятся «Проводы Масленицы» — мини-шоу театра моды «Изумруд» с коллекцией «Масленица», интерактивные игры в народном стиле.
Возле Филаретовского храма (Филаретовская улица, дом 3) с прошлых выходных строят снежную крепость для семейного праздника на Масленицу. Добровольцев приглашают продолжить работу в будние дни и в праздничные выходные, приветствуется помощь спецтехники.
В 9 микрорайоне у корпуса 901 (возле катка) масленичная программа развернётся 10 марта, с 14:00. Здесь угостят гречневой кашей и блинами, выступят творческие коллективы, пройдет развлекательная программа для детей.
Музыкальная школа им. Мусоргского (улица Юности, 07) ждёт всех на Масленицу во вторник, 5 марта, с 17:00. На площадке перед школой и в школьном фойе устроят масленичное представление, концерт, потехи и забавы, обещают также горы блинов и разную снедь для угощения.
В 4 микрорайоне у корпуса 401, праздник назначен на субботу, 9 марта, с 12:00 до 13:30 — «Масленица идет, блин да мед несет!»: веселые игры, конкурсы с призами, песни, пляски и хороводы.
На Чёрном озере Масленицу будут праздновать в воскресенье, 10 марта, с 12:00. В программе — блины, игры, подарки и призы, концерт, анимационная программа.
В ДК (КЦ) «Зеленоград» на Широкую масленицу приглашают в субботу, 9 марта, с 13:30 до 16:30. Музыкальную игровую программу проведёт этно-клуб «Дикое поле», за ней последует раус-программа от театра-студии «Контакт», интерактивная программа от театра танца «Сапфир», весенняя сказка для детей и концерт творческих коллективов ДК.
В «новом» городе развлекательные программы пройдут в субботу, 9 марта, с 12:00 в 15 микрорайоне: во дворе корпусов 1535—1539 запланированы народные гулянья «Собирайся народ, Масленица идет!» со скоморохами, концертом творческих коллективов района, традиционными играми и конкурсами. В этот же день в 20 микрорайоне на катке у корпуса 2034 с 12:00 до 13:00 проведут анимационную программу для детей.
В 14 и в 23 микрорайонах свои праздники устраивают ТЦ «Столица» — 10 марта с 12:00 до 14:00. А в 17 микрорайоне праздник организует ТЦ «Зельгрос» — 10 марта с 12:00 до 17:00.
Масленица — это древний славянский праздник, идущий с языческих времен. Он символизирует уход зимы и приход весны. В древности его связывали с днем весеннего равноденствия, которое у многих народов является началом нового года. Блин — это символ солнца, чучело Масленицы — символ уходящей зимы. Современная традиция празднования Масленицы — смесь дохристианских обрядов и «народного христианства». Чучело сжигают в Прощеное воскресенье, чтобы быстрее пришла весна, и одновременно «сгорели» все грехи и беды. В этом году масленичная неделя начинается 4 марта. После сытной и веселой Масленицы с 11 марта у православных начинается Великий пост, его продолжительность — 48 дней.
- "ДЕТСТВО Плюс"
-
8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00
- Магазин "Я сама"
-
8 марта
скидка 10% на всё!
- Весна! Обновляйтесь!
-
Смотрите на сайте коллекции
Приятные цены, скидки.