Всех, кто хочет двигаться, танцевать, чувствовать свободу в теле и получать радость от движения, Культурный центр «Зеленоград» приглашает на бесплатный мастер-класс по контактной импровизации в воскресенье, 20 января (14:30—16:30).
Контактная импровизация — это свободный импровизационный танец, сочетающий в себе различные практики от современного танца до боевых искусств. В технике контактной импровизации есть элементы и понятия, знакомые из айкидо, цигуна, йоги — работа с балансом, равновесием, инерцией, центром и периферией. «Это и танец, и игра, и полет, и драйв, и откровенный разговор, и медитация, и особый способ общения. И намного больше. Это как жизнь — жизнь в зеркале танца», — сообщают организаторы мероприятия.
Занятия контактной импровизацией не требуют никакой специальной подготовки. Участникам мастер-класса будет удобно в свободной спортивной одежде, на ногах — носки или чешки.
Проведут мастер-класс:
- Татьяна Безроднова — музыкальный педагог, преподаватель и соавтор BabyContact, преподаватель контактной импровизации, сертифицированный психолог и коуч, работает с детьми и взрослыми как танцевально-музыкальный педагог.
- Юлия Нароваткина — врач-кинезитерапевт, психотерапевт, училась интегральному танцу у Александра Гиршона, контактной импровизации у Анжелы Доний, Екатерины Величко, Татьяны Безродновой,Александры Безродновой, Бруно Ворама, контакту и гештальту у Арие Бурштейна, имеет 15-летний танцевальный опыт контактной импровизации.
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