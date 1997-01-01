Контактная импровизация — это свободный импровизационный танец, сочетающий в себе различные практики от современного танца до боевых искусств. В технике контактной импровизации есть элементы и понятия, знакомые из айкидо, цигуна, йоги — работа с балансом, равновесием, инерцией, центром и периферией. «Это и танец, и игра, и полет, и драйв, и откровенный разговор, и медитация, и особый способ общения. И намного больше. Это как жизнь — жизнь в зеркале танца», — сообщают организаторы мероприятия.

Занятия контактной импровизацией не требуют никакой специальной подготовки. Участникам мастер-класса будет удобно в свободной спортивной одежде, на ногах — носки или чешки.

Проведут мастер-класс: