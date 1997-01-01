Говорят, в замке живет Прекрасная Принцесса, только никто ее не видел. Родители страшно берегут любимое чадо, ведь ужасное пророчество гласит, что полюбит она простого солдата. Принцесса и солдат — какой позор для королевства!

Но судьба все расставит по своим местам. И вот уже с войны шагает Солдат — раз-два, раз-два. Сможет ли он все преодолеть и покорить сердце Принцессы? Непросто будет справиться с кознями Ведьмы, а еще труднее — с искушениями. Но Солдату все по плечу, ведь с ним всегда отвага, смекалка и доброе сердце, а в кармане у него — волшебное огниво…

В спектакле заняты: Алексей Ермаков, Зоя Мансурова, Наталья Тимонина, Вячеслав Семеин, Татьяна Мазур, Федор Липатов, Сергей Зайцев, Ярослав Шевалдов.

Автор: Г. Х. Андерсен

Постановка: Олег Лабозин

Художник: Кирилл Данилов

Художник по костюмам: Янина Кремер

Музыкальное оформление: Андрей Гаврилов



*Спектакль поставлен по пьесе Е. Сперанского «Солдат и Ведьма»

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