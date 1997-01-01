«Ведогонь-театр» покажет недавнюю премьеру — волшебную сказку «Огниво» — на сцене Культурного центра «Зеленоград» 23 января. Билеты от 500 руб. Начало в 18:00.
Говорят, в замке живет Прекрасная Принцесса, только никто ее не видел. Родители страшно берегут любимое чадо, ведь ужасное пророчество гласит, что полюбит она простого солдата. Принцесса и солдат — какой позор для королевства!
Но судьба все расставит по своим местам. И вот уже с войны шагает Солдат — раз-два, раз-два. Сможет ли он все преодолеть и покорить сердце Принцессы? Непросто будет справиться с кознями Ведьмы, а еще труднее — с искушениями. Но Солдату все по плечу, ведь с ним всегда отвага, смекалка и доброе сердце, а в кармане у него — волшебное огниво…
В спектакле заняты: Алексей Ермаков, Зоя Мансурова, Наталья Тимонина, Вячеслав Семеин, Татьяна Мазур, Федор Липатов, Сергей Зайцев, Ярослав Шевалдов.
Автор: Г. Х. Андерсен
Постановка: Олег Лабозин
Художник: Кирилл Данилов
Художник по костюмам: Янина Кремер
Музыкальное оформление: Андрей Гаврилов
*Спектакль поставлен по пьесе Е. Сперанского «Солдат и Ведьма»
Электронные билеты (от 500 руб) можно купить по ссылке.
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