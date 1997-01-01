8 января в рамках проекта «Еда в Центре» в КЦ «Зеленоград» состоится встреча с пекарней-кондитерской «Икавака». На встрече расскажут об истории появления печенья и о том, почему печенье такое разное и сколько видов печенья существует в мире. Совершится «печенюшное» путешествие по разным континентам. Будет рассмотрена эволюция печенья и история захвата мира на примере простого овсяного. Научитесь не бояться ошибок на чужих примерах, ставших легендарными. Будет разобран состав печенья, расскажут, какой вклад в печенье вносит каждый ингредиент. Прозвучат ответы на вопросы, развенечены мифы. Начало в 13:00. Вход свободный.
«Икавака» — небольшое частное производство необычного печенья, нежных тортов и ароматных маффинов из свежих ингредиентов высокого качества. Компания работает в Зеленограде уже пять лет, готовит вручную, отказавшись от искусственных ароматизаторов и красителей, используя только те продукты, из которых хозяйки пекут на своих домашних кухнях уже много-много лет.
«В нашей пекарне мы изобретаем новые, совершенствуем уже знакомые рецепты и изучаем историю традиционной выпечки разных народов, — рассказывает один из организаторов проекта, Владимир Савин. — Мы делаем торты на заказ, печенье, подарочные наборы к праздникам. А еще пирожные, „картошку“, эклеры, кексы и маффины. Отдельная гордость Икаваки — производство шортбредов — нежной выпечки, похожей на привычное песочное печенье, но более хрупкой и со вкусом топленых сливок».
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