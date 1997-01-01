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Еженедельный забег в зеленоградском парке Parkrun 29 декабря 8:00 Возраст 18+

29 декабря в последний рабочий день 2018 год parkrun Зеленоград стартует 200-ый раз в 8:00 утра. Все бегут с налобными фонариками. Забег на 5 км проходит в лесопарковой зоне между 1 и 5 микрорайонами Зеленограда. Участие бесплатное. Если вы бежите в первый раз нужно пройти регистрацию. Приносите подарки в мешок Деда Мороза!

Сколько стоит участие?

Нисколько — это абсолютно бесплатно! Только, пожалуйста, зарегистрируйтесь перед первым забегом. Вам придется зарегистрироваться в системе parkrun всего один раз. Не забудьте взять на забег распечатанную копию своего штрихкода (запросить напоминание). Если вы придёте без штрихкода, ваш результат не будет учтён.

Как быстро я должен бежать?

Все мы бегаем исключительно ради удовольствия. Просто присоединяйтесь к нам и бегите так быстро, как хотите!

Более подробно с с трассой можно ознакомиться по ссылке.

Организацией забега занимаются исключительно волонтёры. Напишите нам письмо на адрес zelenogradhelpers@parkrun.com, если хотите к ним присоединиться.

А впереди в марте у parkrun Зеленоград 4-х летие.

Команде нравится когда на столе много много сладкого и можно побаловаться чаем и морсами.

parkrun Зеленоград ждет помощи.

Получатель платежа: parkrun Зеленоград!

https://www.parkrun.ru/helpparkrun/

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