29 декабря в последний рабочий день 2018 год parkrun Зеленоград стартует 200-ый раз в 8:00 утра. Все бегут с налобными фонариками. Забег на 5 км проходит в лесопарковой зоне между 1 и 5 микрорайонами Зеленограда. Участие бесплатное. Если вы бежите в первый раз нужно пройти регистрацию. Приносите подарки в мешок Деда Мороза!
Нисколько — это абсолютно бесплатно! Только, пожалуйста, зарегистрируйтесь перед первым забегом. Вам придется зарегистрироваться в системе parkrun всего один раз. Не забудьте взять на забег распечатанную копию своего штрихкода (запросить напоминание). Если вы придёте без штрихкода, ваш результат не будет учтён.
Все мы бегаем исключительно ради удовольствия. Просто присоединяйтесь к нам и бегите так быстро, как хотите!
Более подробно с с трассой можно ознакомиться по ссылке.
Организацией забега занимаются исключительно волонтёры. Напишите нам письмо на адрес zelenogradhelpers@parkrun.com, если хотите к ним присоединиться.
А впереди в марте у parkrun Зеленоград 4-х летие.
Команде нравится когда на столе много много сладкого и можно побаловаться чаем и морсами.
parkrun Зеленоград ждет помощи.
Получатель платежа: parkrun Зеленоград!
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