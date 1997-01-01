Как быстро я должен бежать?

Все мы бегаем исключительно ради удовольствия. Просто присоединяйтесь к нам и бегите так быстро, как хотите!

Более подробно с с трассой можно ознакомиться по ссылке.

Организацией забега занимаются исключительно волонтёры. Напишите нам письмо на адрес zelenogradhelpers@parkrun.com, если хотите к ним присоединиться.

А впереди в марте у parkrun Зеленоград 4-х летие.

Команде нравится когда на столе много много сладкого и можно побаловаться чаем и морсами.

parkrun Зеленоград ждет помощи.

Получатель платежа: parkrun Зеленоград!

https://www.parkrun.ru/helpparkrun/