Разнообразная и насыщенная программа погрузит вас в неповторимую атмосферу, привносящую в жизнь новый, не известный ранее, более высокий вкус к счастью, помогающий переосмыслить своё мировоззрение, расширить взгляд на мир и понять: всё богатство и счастье жизни уже заключено в нас самих. Здесь каждый получает личное общение с единомышленниками, обогащается знаниями и знакомится с живыми примерами чистого и здорового образа жизни.