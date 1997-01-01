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Большой ведический праздник 23 декабря 16:00 Студия йоги "Мангала" Возраст 6+

23 декабря в 16:00 в йога-студии «Мангала» (корпус 2019) пройдет большой ведический праздник — новогодняя перезагрузка. Всех пришедших на праздник ждет увлекательная программа, зажигательные танцы и песни, конкурсы и подарки. Вход свободный.

Разнообразная и насыщенная программа погрузит вас в неповторимую атмосферу, привносящую в жизнь новый, не известный ранее, более высокий вкус к счастью, помогающий переосмыслить своё мировоззрение, расширить взгляд на мир и понять: всё богатство и счастье жизни уже заключено в нас самих. Здесь каждый получает личное общение с единомышленниками, обогащается знаниями и знакомится с живыми примерами чистого и здорового образа жизни.

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