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«День без турникетов» в детском «Смарт-парке» 6 декабря 16:00-17:00,6 декабря 17:00-18:00,7 декабря 16:00-17:00,7 декабря 17:00-18:00 Возраст 14+

Детский технопарк «СМАРТ-ПАРК» (площадь Шокина, дом 1, строение 8) примет участие в акции «День без турникетов». Экскурсии, состоятся 6 декабря в 16:00 часов и 17:00 часов, а также 7 декабря в 16:00 часов и 17:00 часов. Экскурсия рассчитана на 1 час. Вы сможете ознакомиться с направлениями работы детского технопарка, посетить мастер-классы. Предварительная запись. Количество мест ограничено.

«СМАРТ-ПАРК» представляет 4 направления подготовки:

  • лаборатория «Нано- и микроэлектроника»;
  • лаборатория «Нейроуправление робототехническими системами»;
  • лаборатория «Биомедицинская техника»;
  • лаборатория «ИТ-системы энергосбережения».

Не пропустите возможность прикоснуться к знаниям.

Контактный телефон: 8(499)720-89-56

Запись на экскурсию по ссылке.

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