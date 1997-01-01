фото: turniketov.net
Детский технопарк «СМАРТ-ПАРК» (площадь Шокина, дом 1, строение 8) примет участие в акции «День без турникетов». Экскурсии, состоятся 6 декабря в 16:00 часов и 17:00 часов, а также 7 декабря в 16:00 часов и 17:00 часов. Экскурсия рассчитана на 1 час. Вы сможете ознакомиться с направлениями работы детского технопарка, посетить мастер-классы. Предварительная запись. Количество мест ограничено.
«СМАРТ-ПАРК» представляет 4 направления подготовки:
- лаборатория «Нано- и микроэлектроника»;
- лаборатория «Нейроуправление робототехническими системами»;
- лаборатория «Биомедицинская техника»;
- лаборатория «ИТ-системы энергосбережения».
Не пропустите возможность прикоснуться к знаниям.
Контактный телефон: 8(499)720-89-56
Запись на экскурсию по ссылке.
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