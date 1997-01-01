В 239 корпусе подарки для животных традиционно принимает Ресурсный центр НКО Зеленограда.

Центр работает в будни: в понедельник с 10 до 17:45, со вторника по пятницу — с 10 до 19 часов, в субботу и воскресенье — выходные.

Вопросы можно задать по телефону: 8(499)736-83-20, группа: https://www.facebook.com/centrenkozelenograd/.

Второй пункт сбора — зоомагазин-ветклиника «Зооцентр Зеленограда» в корпусе 426А работает с 9 до 21 часа без выходных. Также с июля по инициативе руководства в зоомагазине-ветклинике установлены ящик для сбора пожертвований и корзина для подарков.

Группа «Зооцентра Зеленограда» — https://vk.com/zelzoocentr

В этом году акция «Рука помощи» проходит в Зеленограде четвертый раз. Такие акции — ощутимая поддержка для двух пенсионерок, которые на свои средства и благотворительные пожертвования содержат более 80 кошек и 118 собак на дачном участке в Клинском районе. Приют не получает государственной поддержки. Под опекой женщин практически все животные старые или с инвалидностью. По сути — это не приют, а своеобразный дом престарелых для собак и кошек, испытавших немало лишений и теперь доживающих свой век в любви и заботе.

Сначала приют ни в чем не нуждался: для обустройства вольеров и содержания животных одна из пенсионерок, Светлана, продала ценные вещи и две квартиры в Подмосковье. Средства со временем закончились и теперь женщины с трудом кормят и лечат животных на небольшие пенсии. Несмотря на финансовые трудности, все подопечные приюта проходят обязательную вакцинацию и стерилизацию.

Благотворительную акцию проводит Фонд «Рыцари жизни» при поддержке Ресурсного центра НКО Зеленограда, проекта «Душевная Москва» и зоомагазина-ветклиники «Зооцентр Зеленограда».