До конца ноября в клубах «Силуэт» (корпус 1432) и «Радуга» (корпус 1013а) будут проходить творческие мастер-классы для детей и их родителей. Мастер-классы подойдут для любителей керамики, рисования, хендмейда — новичков и тех, кто уже знаком с этими техниками. Все материалы, специальные инструменты и оборудование будут предоставлены участникам мастер-классов. Вход свободный, необходима предварительная регистрация по телефону.
Мастер-класс по керамике «Морская картина» / 15 ноября, 16:30 / 4+ / корпус 1432, н.п. 1
Участники познакомятся с основами лепки изделий из глины и освоят тонкости декорирования слепленного изделия. Сразу после лепки можно будет покрыть свое творение красками на основе фаянса — ангобами различных цветов, с которыми будет легко и безопасно работать детям.
Мастер-класс проведет Елена Арсеньева, руководитель студий керамики для детей «Горшеня» и лепки «Пластилиновая ворона». Работает в клубе «Силуэт» на протяжении 18 лет. В 2017 году студии «Пластилиновая ворона» присвоено почетное звание «Ведущая творческая студия города Москвы».
Мастер-класс по рисованию «Радуга цвета» / 16 ноября, 15:30 / 18+ / корпус 1432, н.п. 1
Участники познакомятся с профессией художника, научатся смешивать и составлять цвета, работать с акварелью, графическими материалами (гелевая ручка, пастель, карандаш), разными видами кистей и создадут своими руками картины с различными видами в разных техниках.
Творческий процесс будет курировать Ольга Тимофеева, руководитель студии живописи «Ренессанс» и изостудии «Палитра» клуба «Силуэт». В 2017 году студии «Палитра» присвоено почетное звание «Ведущая творческая студия города Москвы».
Мастер-класс «Рисуем с мамой» / 20 ноября, 17:00 / 3+ / корпус 1432, н.п. 2
Каждый желающий без каких-либо ограничений — любого возраста и любой степени подготовки — сможет попробовать себя в роли художника и написать свою собственную картину. Техника исполнения — графические материалы (гелевая ручка, пастель, карандаш) и акварель.
Мастер-класс проведет Ксения Митюнина, руководитель изостудии «Фантазия» клуба «Силуэт», художник-технолог по росписи ткани, модельер, лауреат российских и международных конкурсов, лауреат премии правительства Москвы в номинации «Лучший молодой специалист в области культуры» 2014 года.
Мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству «Домотканые коврики» / 27 ноября, 14:00 / 18+ / корпус 1432, н.п. 3
Под руководством опытного мастера участники мастер-класса шаг за шагом освоят технологию изготовления предмета домашнего обихода — оригинальной ковровой дорожки своими руками, научатся работать с цветными тканевыми лентами и создавать из них причудливые узоры.
Проведет занятие Елена Емельянова, руководитель студии декоративно-прикладного творчества «Хенд мейд», студии керамики для взрослых «Дилижанс», студии мозаики и витража «Зазеркалье» клуба «Силуэт». В 2017 году студиям «Зазеркалье» и «Хенд мейд» присвоено почетное звание «Ведущая творческая студия города Москвы».
Необходима предварительная регистрация по телефону: 8(499)733-24-33
Мастер-класс по изготовлению открыток «Подарок маме» / 23 ноября, 15:00 / 6+ / корп. 1013А
Приглашаем детей старше 6 лет сделать самостоятельно эффектные открытки для своих мам. Участники мастер-класса познакомятся с основными правилами и важными принципами оформления открыток в технике аппликации, а также узнают, какие материалы и инструменты понадобятся, чтобы оригинально декорировать уже готовое изделие.
Мастер-класс проведет Ксения Митюнина, руководитель театра моды «Изумруд» клуба «Радуга», художник-технолог по росписи ткани, модельер, лауреат российских и международных конкурсов, лауреат премии правительства Москвы в номинации «Лучший молодой специалист в области культуры» 2014 года.
Необходима предварительная регистрация по телефону: 8(499)732-71-22
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