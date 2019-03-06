В марте в клубах «Силуэт» (корпус 1432) и «Радуга» (корпус 1013а, 1006) будут проходить творческие мастер-классы для детей и их родителей. Мастер-классы подойдут по различным видам декоративно-прикладного творчества в своих уютных студиях и приглашает детей и взрослых создать чудесные поделки своими руками. Ведь собственное творчество, в которое вы вкладываете свою душу, это самый лучший подарок как для себя, так и для близких вам людей! Все материалы, специальные инструменты и оборудование будут предоставлены участникам мастер-классов. Вход свободный, необходима предварительная регистрация по телефону.
6 марта, 14:00 / 18+ / корпус 1432, н.п. 1 / Мастер-класс по керамике «Первоцветы»
Участники освоят технику ручной лепки и тонкости декорирования готовых изделий, научатся подбирать рисунки и цвета для своего изделия, работать с контурами и красками по керамике, правильно закреплять краски, чтобы они не стирались со временем.
Мастер-класс проведет Елена Емельянова, руководитель студии керамики для взрослых «Дилижанс», студии мозаики и витража «Зазеркалье» и студии декоративно-прикладного творчества «Хенд мейд» клуба «Силуэт». В 2018 году студиям «Зазеркалье» и «Хенд мейд» присвоено почетное звание «Ведущая творческая студия города Москвы».
7 марта, 16:30 / 5+ / корпус 1432, н.п. 1 / Мастер-класс по лепке «Цветы для мамы»
Участники познакомятся с основами лепки изделий из глины и освоят тонкости декорирования слепленного изделия. Сразу после лепки можно будет покрыть свое творение красками на основе фаянса — ангобами различных цветов, с которыми будет легко и безопасно работать детям.
Мастер-класс проведет Елена Арсеньева, руководитель студий керамики для детей «Горшеня» и лепки «Пластилиновая ворона». Работает в клубе «Силуэт» на протяжении 18 лет. В 2018 году студиям присвоено почетное звание «Ведущая творческая студия города Москвы».
20 марта, 14:00 / 18+ / корпус 1432, н.п. 3 / Мастер-класс по валянию из шерсти «Дивные крокусы»
На мастер-классе зеленоградцам старше 18 лет предстоит свалять своими руками оригинальное изделие — брошь в виде цветка — крокуса в технике сухого валяния.
В ходе занятия мастер познакомит с основами данной техники и ее особенностями, инструментами для валяния, научит правильно обращаться с шерстяным волокном, подбирать сочетающиеся цвета и создавать изделия из мягкой разноцветной овечьей шерсти с использованием разных декоративных материалов.
Мастер-класс проведет Елена Емельянова, руководитель студии керамики для взрослых «Дилижанс», студии мозаики и витража «Зазеркалье» и студии декоративно-прикладного творчества «Хенд мейд» клуба «Силуэт». В 2018 году студиям «Зазеркалье» и «Хенд мейд» присвоено почетное звание «Ведущая творческая студия города Москвы».
Необходима предварительная регистрация по телефону: 8(499)733-24-33
Мастер-класс по скрапбукингу «Весенний праздник» / 6 марта, 16:00 / 7+ / корп. 1013А
Юные зеленоградцы освоят тонкости скрапбукинга — оригинальной техники декоративного оформления альбомов, записных книжек, дневников, открыток и посланий.
На мастер-классе мы создадим праздничные открытки, которые станут отличным подарком мамам и бабушкам, научимся работать с разными видами бумаги и украшений, натуральными природными материалами, машинкой для вырубки Big Shot и штампами, поговорим о композиции и гармоничном сочетании цветов (цветового круга) в работах.
Мастер-классы проведет Ксения Митюнина, руководитель театра моды «Изумруд» клуба «Радуга», художник-технолог по росписи ткани, модельер, лауреат российских и международных конкурсов, лауреат премии правительства Москвы в номинации «Лучший молодой специалист в области культуры» 2014 года.
Мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству «Открытка маме» / 7 марта, 18:00 / 5+ / корп. 1006
Участникам мастер-класса предстоит разработать дизайн открытки и выполнить ее в технике сухая пастель. Эту технику мы и будем использовать, чтобы максимально точно передать цветовое настроение, фон и атмосферу рисунка, уступая реалистичности мелких деталей. Рисование пастельными мелками предполагает тесный контакт пальцев руки с бумагой, так как штрихи часто растушевываются для получения нужного оттенка или фактуры. Благодаря этому можно в буквальном смысле слова «почувствовать» рисунок во время работы. Это будут новые и невероятно приятные ощущения, когда вы своими руками — в прямом смысле этого слова — сотворите шедевр!
Творческий процесс будет курировать Марина Крашенинникова, руководитель изостудии «Веселая кисточка» клуба «Радуга».
Мастер-класс «Шкатулка» / 19 марта, 15:30 / 5+ / корп. 1006
Участники мастер-класса освоят точечную живопись акриловыми красками по стеклу на примере росписи шкатулки для мелочей.
Точечная роспись — одна из техник, идеально подходящих для новичков в мире творчества. Сама техника довольно проста и доступна, а набор материалов для начала работы — минимален. Конечно, понадобится приложить усилия, прежде чем добиться результатов как у признанных мастеров техники point to point. Но мастерство приходит со временем и опытом!
Творческий процесс будет курировать Марина Крашенинникова, руководитель изостудии «Веселая кисточка» клуба «Радуга».
Необходима предварительная регистрация по телефону: 8(499)732-71-22
- "ДЕТСТВО Плюс"
-
8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00
- Магазин "Я сама"
-
8 марта
скидка 10% на всё!
- Весна! Обновляйтесь!
-
Смотрите на сайте коллекции
Приятные цены, скидки.