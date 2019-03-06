Творческие мастер-классы в клубе «Силуэт»

6 марта, 14:00 / 18+ / корпус 1432, н.п. 1 / Мастер-класс по керамике «Первоцветы»

Участники освоят технику ручной лепки и тонкости декорирования готовых изделий, научатся подбирать рисунки и цвета для своего изделия, работать с контурами и красками по керамике, правильно закреплять краски, чтобы они не стирались со временем.

Мастер-класс проведет Елена Емельянова, руководитель студии керамики для взрослых «Дилижанс», студии мозаики и витража «Зазеркалье» и студии декоративно-прикладного творчества «Хенд мейд» клуба «Силуэт». В 2018 году студиям «Зазеркалье» и «Хенд мейд» присвоено почетное звание «Ведущая творческая студия города Москвы».

7 марта, 16:30 / 5+ / корпус 1432, н.п. 1 / Мастер-класс по лепке «Цветы для мамы»

Участники познакомятся с основами лепки изделий из глины и освоят тонкости декорирования слепленного изделия. Сразу после лепки можно будет покрыть свое творение красками на основе фаянса — ангобами различных цветов, с которыми будет легко и безопасно работать детям.

Мастер-класс проведет Елена Арсеньева, руководитель студий керамики для детей «Горшеня» и лепки «Пластилиновая ворона». Работает в клубе «Силуэт» на протяжении 18 лет. В 2018 году студиям присвоено почетное звание «Ведущая творческая студия города Москвы».

20 марта, 14:00 / 18+ / корпус 1432, н.п. 3 / Мастер-класс по валянию из шерсти «Дивные крокусы»

На мастер-классе зеленоградцам старше 18 лет предстоит свалять своими руками оригинальное изделие — брошь в виде цветка — крокуса в технике сухого валяния.

В ходе занятия мастер познакомит с основами данной техники и ее особенностями, инструментами для валяния, научит правильно обращаться с шерстяным волокном, подбирать сочетающиеся цвета и создавать изделия из мягкой разноцветной овечьей шерсти с использованием разных декоративных материалов.

Мастер-класс проведет Елена Емельянова, руководитель студии керамики для взрослых «Дилижанс», студии мозаики и витража «Зазеркалье» и студии декоративно-прикладного творчества «Хенд мейд» клуба «Силуэт». В 2018 году студиям «Зазеркалье» и «Хенд мейд» присвоено почетное звание «Ведущая творческая студия города Москвы».

Необходима предварительная регистрация по телефону: 8(499)733-24-33