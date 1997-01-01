Сторителлинг — это техника повествования, когда всего лишь при помощи слова и самых простых выразительных средств актеры обыгрывают историю и перевоплощаются в героев своих рассказов. Такое игровое прочтение помогает развивать у детей образное мышление, и ребенок учится понимать условности сцены, «общаться» с искусством в привычном для себя пространстве — на ковре с кучей разноцветных подушек, в уютных креслах-грушах или в обнимку с мамой на мягких стульях.

Дорогие родители, мы готовы, что дети не будут сидеть смирно — ползать, удивляться и хохотать — разрешается! Даже вам:)

Идея спектакля — з. а. РФ Павел Курочкин.

Действующие лица и исполнители: Зоя Даниловская, Алексей Ермаков.

Рекомендуемый возраст зрителей — от 3 лет.

Детям и родителям иметь с собой сменную обувь.

Приобрести билеты можно на сайте «Ведогонь-театра» по ссылке.

Количество мест ограничено.