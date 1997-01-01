Интерактивный спектакль в жанре сторителлинг «Почему растаял снег?» из цикла «Сказки кота Мурлыки» покажут в Библиотеке театра и кино №252 (корпус 1462) 10 ноября в 12:00. Сугробы тают под весенним солнышком, потом приходит долгожданное лето. И вдруг всю хорошую погоду смывает осенний дождь. Так было и будет повторяться всегда. Но почему? Вместе с Котом Мурлыкой мы найдем ответ. Каждый маленький зритель здесь становится полноценным участником и творцом удивительных сказочных историй. «Сказки кота Мурлыки» — это, прежде всего, игра, подкреплённая повествованием от лица разных персонажей. Рекомендуемый возраст зрителей — от 3 лет. Вход платный: 500 рублей для каждого посетителя старше двух лет.
Сторителлинг — это техника повествования, когда всего лишь при помощи слова и самых простых выразительных средств актеры обыгрывают историю и перевоплощаются в героев своих рассказов. Такое игровое прочтение помогает развивать у детей образное мышление, и ребенок учится понимать условности сцены, «общаться» с искусством в привычном для себя пространстве — на ковре с кучей разноцветных подушек, в уютных креслах-грушах или в обнимку с мамой на мягких стульях.
Дорогие родители, мы готовы, что дети не будут сидеть смирно — ползать, удивляться и хохотать — разрешается! Даже вам:)
Идея спектакля — з. а. РФ Павел Курочкин.
Действующие лица и исполнители: Зоя Даниловская, Алексей Ермаков.
Рекомендуемый возраст зрителей — от 3 лет.
Детям и родителям иметь с собой сменную обувь.
Приобрести билеты можно на сайте «Ведогонь-театра» по ссылке.
Количество мест ограничено.
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