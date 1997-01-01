В субботу 10 ноября Культурный центр (ДК) «Зеленоград» приглашает встретиться с основателем техники свободного танца Jazzo, прилетающим в Москву из Лос-Анджелеса, узнать о доступной каждому человеку методике физических тренировок и медитации через танец и принять участие в танцевальном «джеме» вместе с Мимодой Джаззо. Начало в атриуме ДК в 18:30. Вход свободный.
«Джаззо — это танец без техники, это танцевальная биомеханика, это эстетическое сопротивление гравитации, это проводник энергии для вашего тела», говорит Мимода Джаззо.
Мимода Джаззо (MJ) — режиссер, хореограф, дизайнер, wellness expert и основатель программы «Jazzo Культура Тела». В своей хореографической студии в центре Голливуда он создал программу по оптимизации здоровья через танец, базируясь на исследовании в области танцевальной биомеханики. Мимода занимается также кинематографией, театральной режиссурой и дизайном, входит в жюри Фестиваля восточно-европейских фильмов и руководит театром под названием «Мимода Джаззо Групп».
Зачем учиться танцевать? Вы уже это умеете! Танцевать — это свобода. Свобода от структуры. Свобода от условностей. Свобода от себя. Учитесь танцевать, наблюдая за другими. Сочетание звука и движения гипнотизируют. Тело само запомнит движения, если вы не будете ему мешать.
Направление Джаззо начиналось как импровизационная танцевальная техника. Была мысль соединить неструктурированный и свободный стили под одним именем, как это уже произошло в музыке, когда возник джаз.
Мимода заметил, что сама по себе комбинация музыки и тела создает уникальную ситуацию. В тот момент, когда музыка начинает проигрываться в мозгу, она почти мгновенно превращается телом в физическую силу, которая заряжает витальной энергией и соединяет с природой. «Здоровье, которое нам нужно, не найдешь на улице и не купишь в аптеках и супермаркетах. Каждому из нас надо найти свой путь к здоровью и встать на него», считает Мимода.
Мы живем в урбанистическом мире, где связь с природой ограничена, и потому танец может выступить в виде ее заменителя или своего рода природного канала. Мимода декларирует, что танец нужно освободить от структуры — так, чтобы он стал доступным для всех. В результате многих лет экспериментов был найден и определен стиль и язык движения Джаззо. Разработанная танцевальная техника шаг за шагом развивалась, став в итоге своего рода welness-философией.
Подробнее о стиле Джаззо и его идеологе можно узнать в интернет-ресурсах: на фейсбуке, вконтакте и в инстаграме.
Идея познакомить жителей Зеленограда с новым танцевальным направлением и хореографом-философом Мимодой Джаззо, а также ее реализация, принадлежат танцевальной студии Rangers. Команда с целой историей развития танцевального хип-хоп-движения и побед на российских и международных фестивалях и конкурсах «живет» в Зеленограде почти 25 лет.
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