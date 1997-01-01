Что же такое Jazzo?

«Джаззо — это танец без техники, это танцевальная биомеханика, это эстетическое сопротивление гравитации, это проводник энергии для вашего тела», говорит Мимода Джаззо.

Мимода Джаззо (MJ) — режиссер, хореограф, дизайнер, wellness expert и основатель программы «Jazzo Культура Тела». В своей хореографической студии в центре Голливуда он создал программу по оптимизации здоровья через танец, базируясь на исследовании в области танцевальной биомеханики. Мимода занимается также кинематографией, театральной режиссурой и дизайном, входит в жюри Фестиваля восточно-европейских фильмов и руководит театром под названием «Мимода Джаззо Групп».

Зачем учиться танцевать? Вы уже это умеете! Танцевать — это свобода. Свобода от структуры. Свобода от условностей. Свобода от себя. Учитесь танцевать, наблюдая за другими. Сочетание звука и движения гипнотизируют. Тело само запомнит движения, если вы не будете ему мешать.