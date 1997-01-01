Спортивное ориентирование (включая приём норм ВФСК ГТО) проводится 3 ноября в лесном массиве 9 микрорайона. Дистанция 3.5км. Старт раздельный, за зданием ДТДМ (пл.Колумба), начало в 11 часов. Условия полевые. Участие бесплатное. Приглашаются все желающие испытать себя в этом виде спорта.
Вид соревнований -«Выбор». Дистанция 3.5км. Отметка на КП компостером в таблице на карте. Обязательная предварительная регистрация до 1 ноября в разделе «комментарии» внизу этой информации.
Участники сдающие норматив ГТО указывают полностью Ф,И.О., дату рождения: ч.м.г. и УИН, мед.справку. Все участники соревнований должны быть здоровыми, несут за соответствие этому требованию персональную ответственность и не предъявляют организаторам претензий по этому пункту. Участники должны иметь компас, мобильный телефон для экстренной связи, часы для контроля времени и одежду по погоде. Дополнительная информация по тел. 8(903)117-40-85 Костюшин Виктор.
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