Вид соревнований -«Выбор». Дистанция 3.5км. Отметка на КП компостером в таблице на карте. Обязательная предварительная регистрация до 1 ноября в разделе «комментарии» внизу этой информации.

Участники сдающие норматив ГТО указывают полностью Ф,И.О., дату рождения: ч.м.г. и УИН, мед.справку. Все участники соревнований должны быть здоровыми, несут за соответствие этому требованию персональную ответственность и не предъявляют организаторам претензий по этому пункту. Участники должны иметь компас, мобильный телефон для экстренной связи, часы для контроля времени и одежду по погоде. Дополнительная информация по тел. 8(903)117-40-85 Костюшин Виктор.