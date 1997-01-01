Science Slam — битву молодых учёных в формате стендапа — устроят в МИЭТе в рамках Недели IT, в пятницу, 12 октября (20:00—22:00). Пять молодых ученых расскажут о своих научных идеях, исследованиях и разработках, а публика определит лучшего аплодисментами. По правилам Science Slam у каждого слэмера есть 10 минут, чтобы остроумно, доступно и интересно донести свою идею. Для зрителей вход на мероприятие свободный, обязательна предварительная регистрация.
Слэмерами Science Slam 2018 в МИЭТе станут:
- Эмиль Сатаев, студент Факультета электроники и компьютерных технологий, кафедра ПКИМС — «Как создать кольцо цифрового всевластия»
- Алена Гаращенко, студентка Факультета микроприборов и технической кибернетики, кафедра ИПОВС — «Как сделать траекторию полета ракеты более точной?»
- Владимир Богданов, студент Института Микроприборов и систем управления, кафедра САУиК — «Машины следят за нами: кто и зачем анализирует ваш стиль вождения»
- Мария Величко, магистрант кафедры информатики и программного обеспечения вычислительных систем — «Как оценить свою память за 20 минут»
- Никита Бессмертный, студент Факультета электроники и компьютерных технологий, кафедра ПКИМС — «Какие инновации нужны в сельском хозяйстве?»
Science Slam — это международный проект популяризации науки. Спикеров для Science Slam в МИЭТе искали заблаговременно, подать заявки могли все желающие. С теми, кто прошёл предварительный отбор, команда Science Slam провела серию занятий по подготовке к выступлению.
Перед началом мероприятия для гостей устроят развлекательную программу: молекулярный бар и воркшоп Playtronica, интерактивные зоны (it-тесты, головоломки, игры).
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