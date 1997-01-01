Слэмерами Science Slam 2018 в МИЭТе станут:

Эмиль Сатаев, студент Факультета электроники и компьютерных технологий, кафедра ПКИМС — «Как создать кольцо цифрового всевластия»

Алена Гаращенко, студентка Факультета микроприборов и технической кибернетики, кафедра ИПОВС — «Как сделать траекторию полета ракеты более точной?»

Владимир Богданов, студент Института Микроприборов и систем управления, кафедра САУиК — «Машины следят за нами: кто и зачем анализирует ваш стиль вождения»

Мария Величко, магистрант кафедры информатики и программного обеспечения вычислительных систем — «Как оценить свою память за 20 минут»

Никита Бессмертный, студент Факультета электроники и компьютерных технологий, кафедра ПКИМС — «Какие инновации нужны в сельском хозяйстве?»

Science Slam — это международный проект популяризации науки. Спикеров для Science Slam в МИЭТе искали заблаговременно, подать заявки могли все желающие. С теми, кто прошёл предварительный отбор, команда Science Slam провела серию занятий по подготовке к выступлению.

Перед началом мероприятия для гостей устроят развлекательную программу: молекулярный бар и воркшоп Playtronica, интерактивные зоны (it-тесты, головоломки, игры).