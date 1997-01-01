В этом году проходные баллы на многие технические направления подготовки значительно выросли (на 10-20 баллов ЕГЭ) — о том, как школьники, решившие поступать в МИЭТ, могут повысить свои шансы на зачисление, также расскажут 29 сентября, сообщает вуз. С 11:30 до 12:30 в актовом зале ДК МИЭТ пройдет общее собрание, затем до 14:00 абитуриенты и родители смогут проконсультироваться по всем вопросам с ответственным секретарем Приемной комиссии МИЭТ А.Г. Балашовым.

Проход гостей в университет начнётся с 9:00. До 14:00 на 1-м этаже главного корпуса будет проходить выставка направлений подготовки (кафедр и институтов); консультации и запись на программы довузовской подготовки и дополнительного образования для школьников.

На 2-м этаже главного корпуса для гостей будут работать площадка «Студенческая жизнь», молекулярный бар, площадка Центра технологической поддержки образования (ЦТПО МИЭТ) и Детского технопарка «Смарт-парк».

С 10:00 до 11:15 в разных аудиториях состоятся лекции в рамках проекта «Университетские субботы»:

Занимательная практическая химия — д.т.н., профессор, замдиректора института ПМТ Е.А. Севрюкова (ауд. 1201);

Создаем солнечный элемент: как работает солнечная батарея? — к.т.н, доцент института ПМТ А.В. Железнякова (ауд. 1202);

Как «не прогневить Бога»: какие моральные, этические и философские проблемы приходится решать современной науке? — д.п.н., доцент, профессор кафедры ФСиП, начальник отдела довузовской подготовки Т.В. Растимешина (ауд. 1203);

В гостях у Годзиллы, Железного Человека и дядюшки Мегатрона. История индустрии спецэффектов — доцент, член Союза дизайнеров РФ А.Л. Кухаронок (ауд. 1204);

Мастер-класс по 3D-печати и основам быстрого прототипирования — руководитель СКБ «Робототехника» С.О. Шепелев (ауд. 4116).

С 12:30 до 14:00 гостей пригласят на мастер-классы и экскурсии по направлениям подготовки МИЭТ и в Учебный военный центр. Группы будут формироваться на выставочных стендах направлений.