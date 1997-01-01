Комментировать
EMEX. Автозапчасти вовремя.
День открытых дверей в МИЭТе 29 сентября 9:00 Возраст 10+

МИЭТ приглашает школьников и их родителей 29 сентября в 10:00 на первый День открытых дверей в этом учебном году. Гостям расскажут об изменениях в правилах приёма 2019 года, познакомят с направлениями подготовки, покажут зрелищное научное шоу. Все желающие смогут послушать увлекательные лекции ученых и преподавателей МИЭТа в рамках проекта «Университетские субботы». Пройдёт запись на программы дополнительного образования для школьников (на курсы ЕГЭ и ОГЭ, в олимпиадные школы, в Детский технопарк).

Для тех, кто не сможет посетить университет, запланирована прямая трансляция общего собрания на странице для абитуриентов МИЭТа ВКонтакте.

В этом году проходные баллы на многие технические направления подготовки значительно выросли (на 10-20 баллов ЕГЭ) — о том, как школьники, решившие поступать в МИЭТ, могут повысить свои шансы на зачисление, также расскажут 29 сентября, сообщает вуз. С 11:30 до 12:30 в актовом зале ДК МИЭТ пройдет общее собрание, затем до 14:00 абитуриенты и родители смогут проконсультироваться по всем вопросам с ответственным секретарем Приемной комиссии МИЭТ А.Г. Балашовым.

Проход гостей в университет начнётся с 9:00. До 14:00 на 1-м этаже главного корпуса будет проходить выставка направлений подготовки (кафедр и институтов); консультации и запись на программы довузовской подготовки и дополнительного образования для школьников.

На 2-м этаже главного корпуса для гостей будут работать площадка «Студенческая жизнь», молекулярный бар, площадка Центра технологической поддержки образования (ЦТПО МИЭТ) и Детского технопарка «Смарт-парк».

С 10:00 до 11:15 в разных аудиториях состоятся лекции в рамках проекта «Университетские субботы»:

  • Занимательная практическая химия — д.т.н., профессор, замдиректора института ПМТ Е.А. Севрюкова (ауд. 1201);
  • Создаем солнечный элемент: как работает солнечная батарея? — к.т.н, доцент института ПМТ А.В. Железнякова (ауд. 1202);
  • Как «не прогневить Бога»: какие моральные, этические и философские проблемы приходится решать современной науке? — д.п.н., доцент, профессор кафедры ФСиП, начальник отдела довузовской подготовки Т.В. Растимешина (ауд. 1203);
  • В гостях у Годзиллы, Железного Человека и дядюшки Мегатрона. История индустрии спецэффектов — доцент, член Союза дизайнеров РФ А.Л. Кухаронок (ауд. 1204);
  • Мастер-класс по 3D-печати и основам быстрого прототипирования — руководитель СКБ «Робототехника» С.О. Шепелев (ауд. 4116).

С 12:30 до 14:00 гостей пригласят на мастер-классы и экскурсии по направлениям подготовки МИЭТ и в Учебный военный центр. Группы будут формироваться на выставочных стендах направлений.

 Реклама
Отопление начнут включать с 25 сентября. В квартирах должно стать тепло в течение пяти дней
Новый вид кувшинок появился на Черном озере и Никольском пруду
Зеленоградец Кирилл Воронков вышел в финал Всероссийского конкурса «Лучший пользователь 1С:ИТС»
Место, где хранят время. Поселку Менделеево — 70 лет
У Шрека украли осла, рэкетир и тушканчики, пожарных не пускали к горящему автобусу. Обзор происшествий
Крюковский рынок уходит под крышу. До конца года все уличные ряды переедут в шатры и новый торговый центр
Началось благоустройство парка Победы. С парапетов сбивают гранит
Что уже сейчас надо делать школьнику, который решил поступить в ведущий вуз страны? Отвечает проректор МИЭТ Дмитрий Коваленко
Почему кошкам не дают жить в подвалах?
Около миллиона рублей составил ущерб от подрыва банкомата «Альфа-банка»
Депутаты отказались финансировать асфальтирование площади у «Научного центра»
Видео с танцами учениц школы 1739 набрали шесть миллионов просмотров на ютубе
«Не замерз и успел на последнюю электричку». Как зеленоградца Дениса Еремина задержали на митинге против пенсионной реформы
«Всех же бесят собаки без поводка»: житель 4 микрорайона собирает подписи для решения проблемы с собачьими площадками
Ресторан американской сети Panda Express с китайской кухней открылся в «Мега Химки»
«Рисковать своим здоровьем не надо». Тренер по лыжным гонкам Павел Елисеев о воспитании чемпиона и наборе в бесплатную секцию
Еще десять «Ласточек» пойдут с 29 сентября по маршрутам обычных электричек
Футбольная команда «Зеленоград» победила в финале Кубка Москвы шестой раз подряд
Забор для рисования. В Зеленограде прошел первый граффити-баттл
Каким станет «Ведогонь-театр» после капитального ремонта за полмиллиарда рублей
Здание постройки середины прошлого века отремонтировали в Зеленограде. Раньше там делали колбасу
Мануальный терапевт Андрей Громницкий об оптимальном двигательном стереотипе человека
«Любой ученик при правильном подходе добьется отличных баллов на ЕГЭ и поступит в вуз своей мечты»
Детский клуб «Киндер Холл» объявляет запись в группы. Что нового будет в этом учебном году? Объявления
Ваши завтраки обеды и ужины — уже приготовлены в правильной кулинарии «Парим-Варим». Закажите их и доставку Объявления
Центр восточных языков Mandarin School в Зеленограде Объявления
Детская студия «Чудо» всегда открыта для чудесных детей с 3-х лет и родителей Объявления
«Зельгрос» изнутри. Что и за сколько продают в новом зеленоградском гипермаркете
Магнитно-резонансная томография в центре «МРТ Эксперт». Рассказывает главврач Наталия Емельянова
«У детей нет штампов о сложности классической музыки» Наталья Лаврова — о развитии ребенка через искусство
«В гостях у белочки». Обзор новой площадки в 5 микрорайоне
«Рано или поздно каждый выигрывает свой турнир». Тренер по теннису Алексей Лебединец — об академии «Чемпион»
Кружки и секции для детей и взрослых. Выбирайте и записывайтесь
Площадь с фонтаном, фитнес с бассейном, залы для танцев, офисный и торговый центры: что еще построят в МЖК
Где посадки: почему не видно саженцев на вырубках за 17 микрорайоном
Новая пекарня открылась в 4 микрорайоне. Горячий хлеб — по 19 рублей за буханку
Стеклянный пешеходный переход вдвое сократит время пересадки с платформы НАТИ на станцию МЦК «Лихоборы»
ЖК "Зеленоград Сити" - квартал в центре города. Активные продажи квартир. Объявления
Хореографическая школа «Фуэте» объявляет набор детей от 3,5 лет Объявления
Хедвиг — развивающие занятия и подготовка к школе Объявления
Курсы ЕГЭ и ОГЭ в Зеленограде. Профориентация и помощь в поступлении на бюджет Объявления
«Зелёный бор» на Заводском пруду. В 23 микрорайоне появилась новая зона отдыха
Подписывайтесь на наш Инстаграм. Самые красивые фотографии любимого города!
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Реклама
"ДЕТСТВО Плюс"

8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00

 Реклама
Реклама
SELGROS

Уже открылся!
Доступно и близко!

 Реклама
Реклама
В сентябре и всегда!

Интересные коллекции
Приятные цены, скидки.

 Реклама
© 1997–2018 Зеленоград.ру
EMEX. Автозапчасти вовремя.
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Скалолазание

Набор в группы
для взрослых и детей с 4 лет
Реклама
В сентябре и всегда!

Интересные коллекции
Приятные цены, скидки.
Реклама
Реклама
Реклама
SELGROS

Уже открылся!
Доступно и близко!
Реклама
Реклама