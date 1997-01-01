16 сентября — закрытие летнего сезона у байкеров. Ожидается проезд по городу и вечеринка в ресторане «Фазенда». Старт в 15:30 от ресторана «Фазенда» в 23 микрорайоне.
Рок и Байк — это молодость, правда и свобода, это сила, способная сдвинуть горы и победить обстоятельства!
В ресторане Фазенда состоится рок-байк вечеринка по случаю закрытия летнего сезона!
В нашей программе будет всё — мотоциклы и девушки, пиво и рок-н-ролл — дорожный набор настоящего байкера! … и просто веселого человека!!!
Пейте, пойте, слушайте, знакомьтесь, празднуйте — в самом настоящем ресторане Фазенда!
- 15:30 Колонна байкеров сбор на парковке ТЦ «Столица» около ресторана «Фазенда»
- 16:15 Остановка на парковке ДК Зеленоград
- 16:45 Остановка на площади Юности
- 18:00 Рок Концерт
- 20:30 Фейерверк
На концерте выступает кавер группа @hitrockers. Кавер-группа «ХитРокерс» — это сплоченный коллектив музыкантов, влюбленных в рок-н-ролл. Задорные и зажигательные композиции в исполнении музыкантов звучат всегда по-новому, ярко и оригинально.
Генеральный спонсор мероприятия салон мужских стрижек @zelbigbro.
Внимание! У нас есть для вас флаеры для получения бесплатного напитка в день мероприятия (бокал пива, шампанского или морса).
Бронь столиков по телефону: +7(495)123-53=87
Адрес: г. Зеленоград, 2309 А
- "ДЕТСТВО Плюс"
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8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00
- Магазин "Я сама"
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