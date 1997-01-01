17 сентября состоится экскурсия на «Микрон». Всех желающих приглашают посмотреть своими глазами единственную в России действующую фабрику чипов и чистые комнаты 180 и 90 нм. Начало в 13:00. Пр адресу: Зеленоград, 1-ый Западный проезд, дом 12/1. Вход свободный. Регистрация обязательна.
Понедельник на «Микроне»: узнай, как устроено современное производство электронных компонентов для цифровой экономики!
ПАО «Микрон» — единственного отечественного производителя микроэлектронной продукции первого уровня.
Экскурсии проводятся каждый третий понедельник месяца, в программе:
- Микроэлектронное производство (6000 операций)
- Чистые комнаты «Микрона»
- Инженерная инфраструктура (10 м2 на каждый метр чистых помещений)
- Производство транспортных карт и чип-модулей.
- "ДЕТСТВО Плюс"
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8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00
- Магазин "Я сама"
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всё для шитья, вязания
и рукоделия
- СТО Зеленоград
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Всегда поможем
вашему авто !