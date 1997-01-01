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Экскурсия на микроэлектронное предприятие 17 сентября 13:30 Научно-исследовательский институт молекулярной электроники (НИИМЭ) и завод Микрон Возраст 14+
фото: mikron.ru

17 сентября состоится экскурсия на «Микрон». Всех желающих приглашают посмотреть своими глазами единственную в России действующую фабрику чипов и чистые комнаты 180 и 90 нм. Начало в 13:00. Пр адресу: Зеленоград, 1-ый Западный проезд, дом 12/1. Вход свободный. Регистрация обязательна.

Понедельник на «Микроне»: узнай, как устроено современное производство электронных компонентов для цифровой экономики!

ПАО «Микрон» — единственного отечественного производителя микроэлектронной продукции первого уровня.

Экскурсии проводятся каждый третий понедельник месяца, в программе:

  • Микроэлектронное производство (6000 операций)
  • Чистые комнаты «Микрона»
  • Инженерная инфраструктура (10 м2 на каждый метр чистых помещений)
  • Производство транспортных карт и чип-модулей.

Регистрация на экскурсию

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