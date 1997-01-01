Вечером на летней веранде будет тепло и уютно — во-первых, шатер будет обогреваться, а во-вторых мы будем много танцевать, петь и играть. Гости смогут принять участие в игровой программе, услышать народные песни и игру на исконно-русском инструменте — гуслях, приобщиться к одному из древнейших ремесел — ткачеству, поучаствовать в народных играх и хороводах.

Все вместе продегустируем хлеб — живой, бездрожжевой, на цельнозерновой закваске, сварим кашу, с которой каждый желающий снимет пробу, отведаем традиционные и авторские сорта сыра ручной работы из натурального молока, прикоснемся к мудрости прошлого и узнаем, как подбирать и комбинировать злаки, травы и специи, выпекать живой хлеб, варить и хвалить кашу. А за чашечкой ароматного горячего чая наша встреча станет еще более теплой и душевной.

Гости поучаствуют и в мастер-классах. Все вместе сделаем большую куклу «Зернушка» — символ достатка и благополучия, царящих в семье, а позже дети смастерят тряпичных зайчиков, и унесут с собой домой свои маленькие шедевры.