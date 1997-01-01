15 сентября в Культурном центре «Зеленоград» в очередной раз пройдет встреча в рамках проекта «Еда в Центре». Гости отведают живой хлеб, снимут пробы с каш, сваренных в русских традициях, полакомятся вкуснейшим домашним сыром, развлекутся в играх и конкурсах, научатся у мастеров традиционным ремеслам. Атмосферу русской народной традиции создадут участники этно-клуба «Дикое поле», детской фольклорной группы «Лопоточек», мастерской женских рукоделий «Ткачество в городе», школы игры на традиционных гуслях и частной мини-сыроварни «Добрый сыр». Вход свободный. Начало в 18:00.
Вечером на летней веранде будет тепло и уютно — во-первых, шатер будет обогреваться, а во-вторых мы будем много танцевать, петь и играть. Гости смогут принять участие в игровой программе, услышать народные песни и игру на исконно-русском инструменте — гуслях, приобщиться к одному из древнейших ремесел — ткачеству, поучаствовать в народных играх и хороводах.
Все вместе продегустируем хлеб — живой, бездрожжевой, на цельнозерновой закваске, сварим кашу, с которой каждый желающий снимет пробу, отведаем традиционные и авторские сорта сыра ручной работы из натурального молока, прикоснемся к мудрости прошлого и узнаем, как подбирать и комбинировать злаки, травы и специи, выпекать живой хлеб, варить и хвалить кашу. А за чашечкой ароматного горячего чая наша встреча станет еще более теплой и душевной.
Гости поучаствуют и в мастер-классах. Все вместе сделаем большую куклу «Зернушка» — символ достатка и благополучия, царящих в семье, а позже дети смастерят тряпичных зайчиков, и унесут с собой домой свои маленькие шедевры.
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