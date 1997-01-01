Соревнования адаптированы на участников разной степени подготовленности. На полосе препятствий соревнуются команды из 4х человек (из них не менее 1 женщины), всё снаряжение судейское. В ориентировании соревнуются команды и личники. На слёте можно сдать нормы комплекса ГТО по виду «Туристический поход». Желающие принять участие в турслёте должны зарегистрироваться в разделе «комментарии» в этой записи. Дополнительная информация по тел. 8(903)117-40-85 Виктор Костюшин.