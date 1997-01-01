С 30 августа по 9 сентября на площади Юности откроется «домик ремесел» — каждый день детские мастер-классы по декору и керамике, по будням с 15:00 до 18:45, по выходным — с 12:00 до 18:45. Это цветочные орнаменты, роспись, пирография, рисунок, различные техники декора. Вход свободный, участие бесплатное.
15:00-15:45 — мастер-класс «Мозаичный костер». Декорируем цветочными орнаментами костер в технике римской мозаики;
16:00-16:45 — мастер-класс «Авторский мудборд». Создаем яркий дизайнерский мудборд;
17:00-17:45 — мастер-класс «Мозаичный костер». Декорируем цветочными орнаментами костер в технике римской мозаики;
18:00-18:45 — мастер-класс «Авторский мудборд». Создаем яркий дизайнерский мудборд.
15:00-15:45 — мастер-класс «Можжевеловая ложка». Декорируем деревянную ложку для варки варенья в технике пирографии;
16:00-16:45 — мастер-класс «Застывший цвет». Создаем объемную цветочную композицию из холодного фарфора;
17:00-17:45 — мастер-класс «Можжевеловая ложка». Декорируем деревянную ложку для варки варенья в технике пирографии;
18:00-18:45 — мастер-класс «Застывший цвет». Создаем объемную цветочную композицию из холодного фарфора.
12:00-12:45 — мастер-класс «Мозаичный костер». Декорируем цветочными орнаментами костер в технике римской мозаики;
13:00-13:45 — мастер-класс «Авторский мудборд». Создаем яркий дизайнерский мудборд;
14:00-14:45 — мастер-класс «Можжевеловая ложка». Декорируем деревянную ложку для варки варенья в технике пирографии;
15:00-15:45 — мастер-класс «Застывший цвет». Создаем объемную цветочную композицию из холодного фарфора;
16:00-16:45 — мастер-класс «Глиняный арт». Расписываем глиняный горшочек для комнатных цветов;
17:00-17:45 — мастер-класс «Сикрет арт». Создаем уникальную художественную работу в технике монотипии;
18:00-18:45 — мастер-класс «Джутовая филигрань». Декорируем стакан для хранения столовых приборов или карандашей в технике джутовой филиграни.
12:00-12:45 — мастер-класс «Мозаичный костер». Декорируем цветочными орнаментами костер в технике римской мозаики;
13:00-13:45 — мастер-класс «Авторский мудборд». Создаем яркий дизайнерский мудборд;
14:00-14:45 — мастер-класс «Можжевеловая ложка». Декорируем деревянную ложку для варки варенья в технике пирографии;
15:00-15:45 — мастер-класс «Застывший цвет». Создаем объемную цветочную композицию из холодного фарфора;
16:00-16:45 — мастер-класс «Глиняный арт». Расписываем глиняный горшочек для комнатных цветов;
17:00-17:45 — мастер-класс «Сикрет арт». Создаем уникальную художественную работу в технике монотипии;
18:00-18:45 — мастер-класс «Джутовая филигрань». Декорируем стакан для хранения столовых приборов или карандашей в технике джутовой филиграни.
15:00-15:45 — мастер-класс «Глиняный арт». Расписываем глиняный горшочек для комнатных цветов;
16:00-16:45 — мастер-класс «Сикрет арт». Создаем уникальную художественную работу в технике монотипии;
17:00-17:45 — мастер-класс «Глиняный арт». Расписываем глиняный горшочек для комнатных цветов;
18:00-18:45 — мастер-класс «Сикрет арт». Создаем уникальную художественную работу в технике монотипии.
15:00-15:45 — мастер-класс «Джутовая филигрань». Декорируем стакан для хранения столовых приборов или карандашей в технике джутовой филиграни;
16:00-16:45 — мастер-класс «Мозаичный костер». Декорируем цветочными орнаментами костер в технике римской мозаики;
17:00-17:45 — мастер-класс «Джутовая филигрань». Декорируем стакан для хранения столовых приборов или карандашей в технике джутовой филиграни;
18:00-18:45 — мастер-класс «Мозаичный костер». Декорируем цветочными орнаментами костер в технике римской мозаики.
15:00-15:45 — мастер-класс «Авторский мудборд». Создаем яркий дизайнерский мудборд;
16:00-16:45 — мастер-класс «Можжевеловая ложка». Декорируем деревянную ложку для варки варенья в технике пирографии;
17:00-17:45 — мастер-класс «Авторский мудборд». Создаем яркий дизайнерский мудборд;
18:00-18:45 — мастер-класс «Можжевеловая ложка». Декорируем деревянную ложку для варки варенья в технике пирографии.
15:00-15:45 — мастер-класс «Застывший цвет». Создаем объемную цветочную композицию из холодного фарфора;
16:00-16:45 — мастер-класс «Глиняный арт». Расписываем глиняный горшочек для комнатных цветов;
17:00-17:45 — мастер-класс «Застывший цвет». Создаем объемную цветочную композицию из холодного фарфора;
18:00-18:45 — мастер-класс «Глиняный арт». Расписываем глиняный горшочек для комнатных цветов.
15:00-15:45 — мастер-класс «Сикрет арт». Создаем уникальную художественную работу в технике монотипии;
16:00-16:45 — мастер-класс «Джутовая филигрань». Декорируем стакан для хранения столовых приборов или карандашей в технике джутовой филиграни;
17:00-17:45 — мастер-класс «Сикрет арт». Создаем уникальную художественную работу в технике монотипии;
18:00-18:45 — мастер-класс «Джутовая филигрань». Декорируем стакан для хранения столовых приборов или карандашей в технике джутовой филиграни.
12:00-12:45 — мастер-класс «Сикрет арт». Создаем слово «Москва» в технике монотипии;
13:00-13:45 — мастер-класс «Можжевеловая ложка». Расписываем деревянную ложку по случаю Дня города в технике пирографии;
14:00-14:45 — мастер-класс «Авторский мудборд». Создаем цветочную карту Москвы;
15:00-15:45 — мастер-класс «Глиняный арт». Воркшоп по созданию глиняного горшка в тематике стрит-арта;
16:00-16:45 — мастер-класс «Мозаичный костер». Создаем мозаику числа 871 по случаю Дня города;
17:00-17:45 — мастер-класс «Сикрет арт». Создаем слово «Москва» в технике монотипии;
18:00-18:45 — мастер-класс «Мозаичный ко?стер». Создаем мозаику числа 871 по случаю Дня города;
12:00-12:45 — мастер-класс «Авторский мудборд». Создаем цветочную карту Москвы;
13:00-13:45 — мастер-класс «Сикрет арт». Создаем слово «Москва» в технике монотипии;
14:00-14:45 — мастер-класс «Мозаичный костер». Создаем мозаику числа 871 по случаю Дня города;
15:00-15:45 — мастер-класс «Глиняный арт». Воркшоп по созданию глиняного горшка в тематике стрит-арт;
16:00-16:45 — мастер-класс «Авторский мудборд». Создаем цветочную карту Москвы;
17:00-17:45 — мастер-класс «Глиняный арт». Воркшоп по созданию глиняного горшка в тематике стрит-арт;
18:00-18:45 — мастер-класс «Мозаичный костер». Создаем мозаику числа 871 по случаю Дня города;
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