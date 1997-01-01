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Вечерняя прогулка-экскурсия «Город-сад» по Центральному проспекту Зеленограда 30 августа 19:00 Возраст 6+
Фото: Музей Зеленограда

Экскурсия «Город-сад» состоится в четверг, 30 августа (19:00—20:30), и познакомит участников с историческим центром Зеленограда, его знаменитыми комплексами в стиле «совмодерн» и с людьми, стоявшими у истоков «зеленого города».

Музей Зеленограда подготовил к 60-летию города серию прогулок. «Для города это совсем юность. И всё же у Зеленограда есть свое лицо, своя интересная история», утверждают в музее. И приглашают детей и взрослых с ней познакомиться.

Место встречи — остановка «Парк Победы» (со стороны парка)

Предварительная запись проходит по телефонам: 8(499)717-1602, 8(929)575-9060.

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