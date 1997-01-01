Команда Rutrail предлагаем каждому сделать свой вклад в чистоту нашей природы и присоединиться к акции в своем родном регионе. Выходите в этот день на маршрут или просто в ближайший лес, водоем или другое место отдыха на природе, проведите там уборку и сделайте пару фотографий «до-после». Обещаем разместить отдельным постом все полученные фотоотчеты, чтобы вместе оценить объем проделанной работы и полюбоваться на чистые поляны, опушки и пляжи.

Волонтеры будут обеспечены: перчатками, мусорными пакетами.

Команда будет благодарна: участникам с личным автотранспортом для вывоза мусора (хорошо запакованого).

Иметь с собой: рабочую одежду, готовую еду на обеденный перекус в формате бутербродов, фруктов и питье.

Отписаться в комментариях о своем участии здесь: https://vk.com/rutrail?w=wall-133250193_6506