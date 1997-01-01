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Фестиваль уличных субкультур 25 августа 14:00 спортивная площадка у корпуса 824 Возраст 3+

25 числа в 8 микрорайоне, за корпусом 828 — пройдет фестиваль уличных субкультур «За здоровый интерес 2.0».

Вас ждут выступления Зеленоградских (и не только) МС, граффити jam, хип-хоп баттл. Принять участие может каждый. Необходима регистрация. Старт мероприятия в 14:00

Для всех желающих будет организован мастер-класс по граффити. Для малышей и тех, кто не в теме: мастер-классы, батут, работа аниматоров.

Впервые в Зеленограде на ваших глазах, ребята из Pshikshik студии, застелят кусок на машине!

Регистрация на участие: https://vk.com/zdoroviiinteres

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