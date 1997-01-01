Для всех желающих будет организован мастер-класс по граффити. Для малышей и тех, кто не в теме: мастер-классы, батут, работа аниматоров.

Впервые в Зеленограде на ваших глазах, ребята из Pshikshik студии, застелят кусок на машине!

Регистрация на участие: https://vk.com/zdoroviiinteres