25 числа в 8 микрорайоне, за корпусом 828 — пройдет фестиваль уличных субкультур «За здоровый интерес 2.0».
Вас ждут выступления Зеленоградских (и не только) МС, граффити jam, хип-хоп баттл. Принять участие может каждый. Необходима регистрация. Старт мероприятия в 14:00
Для всех желающих будет организован мастер-класс по граффити. Для малышей и тех, кто не в теме: мастер-классы, батут, работа аниматоров.
Впервые в Зеленограде на ваших глазах, ребята из Pshikshik студии, застелят кусок на машине!
Регистрация на участие: https://vk.com/zdoroviiinteres
- "ДЕТСТВО Плюс"
-
8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00
- Магазин "Я сама"
-
всё для шитья, вязания
и рукоделия
- В августе и всегда!
-
Интересные коллекции
Приятные цены, скидки.