Юлия Волкова стала участницей группы «Тату» в 14 лет, в 1999 году, вместе с Еленой Катиной — девушки с детства выступали в одном ансамбле при Дворце пионеров Ленинградского района Москвы. До «Тату» Юлия успела поучаствовать в съемках киножурнала «Ералаш». По данным представителей группы «Тату», в 2000 году она поступила на вокальное отделение эстрадно-джазового училища имени Гнесиных.

С хитами «Нас не догонят» и «Я сошла с ума» «Тату» стали одним из самых заметных музыкальных явлений в России на рубеже 20 и 21-го веков. В 2001 году вышел их первый альбом «200 по встречной», разошедшийся в количестве 2 млн.копий, и видеоклип «Я сошла с ума» — за них группа получила «Золотой граммофон» в России и премию MTV Video Music Awards в США. «Придуманная история о двух девочках, которые сошли с ума от любви и страсти друг к другу, становится уникальной легендой дуэта» , — сообщает сайт группы. Позже группа перестала эксплуатировать лесбийский имидж и рассталась с создавшим его продюсером. В 2004 году у 19-летней Юлии родилась дочь.

В марте 2009 года группа «Тату» прекратила существование, обе солистки начать сольные проекты. В 2012 году на отборочном туре Евровидения Юлия Волкова выступила в дуэте с певцом Димой Биланом — они заняли второе место, уступив «Бурановским бабушкам». В сентябре 2012 года экс-солистка «Тату» перенесла операцию по удалению опухоли щитовидной железы и потеряла голос — восстановительный процесс длится по сей день. Дебютный альбом Юлии Волковой «Держи рядом» вышел в 2016 году, в мае 2017-го представила свою новую песню «Просто забыть». А 8 августа 2018 года в третий раз вышла замуж.