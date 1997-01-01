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Встреча с экс-участницей группы «Тату» Юлией Волковой Афиша 19 августа 17:45 Возраст 6+
«Ну что, вы готовы увидеть меня и задать все интересующие вас вопросы?» — пишет Юлия в Instagram к зеленоградской встрече
Фото: instagram.com/official_juliavolkova

Певица Юлия Волкова, бывшая солистка группы «Тату», встретится с зеленоградцами на киноплощадке возле ДК в воскресенье, 19 августа (17:45 — 20:00). Тема встречи — опыт работы в кино, в клипах, на сцене и ТВ. Событие анонсировали в афише зеленоградского павильона «Московское кино», который открылся 1 августа и проработает до 9 сентября.

Юлия Волкова стала участницей группы «Тату» в 14 лет, в 1999 году, вместе с Еленой Катиной — девушки с детства выступали в одном ансамбле при Дворце пионеров Ленинградского района Москвы. До «Тату» Юлия успела поучаствовать в съемках киножурнала «Ералаш». По данным представителей группы «Тату», в 2000 году она поступила на вокальное отделение эстрадно-джазового училища имени Гнесиных.

С хитами «Нас не догонят» и «Я сошла с ума» «Тату» стали одним из самых заметных музыкальных явлений в России на рубеже 20 и 21-го веков. В 2001 году вышел их первый альбом «200 по встречной», разошедшийся в количестве 2 млн.копий, и видеоклип «Я сошла с ума» — за них группа получила «Золотой граммофон» в России и премию MTV Video Music Awards в США. «Придуманная история о двух девочках, которые сошли с ума от любви и страсти друг к другу, становится уникальной легендой дуэта» , — сообщает сайт группы. Позже группа перестала эксплуатировать лесбийский имидж и рассталась с создавшим его продюсером. В 2004 году у 19-летней Юлии родилась дочь.

В марте 2009 года группа «Тату» прекратила существование, обе солистки начать сольные проекты. В 2012 году на отборочном туре Евровидения Юлия Волкова выступила в дуэте с певцом Димой Биланом — они заняли второе место, уступив «Бурановским бабушкам». В сентябре 2012 года экс-солистка «Тату» перенесла операцию по удалению опухоли щитовидной железы и потеряла голос — восстановительный процесс длится по сей день. Дебютный альбом Юлии Волковой «Держи рядом» вышел в 2016 году, в мае 2017-го представила свою новую песню «Просто забыть». А 8 августа 2018 года в третий раз вышла замуж.

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