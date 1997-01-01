С собой необходимо принести: бумагу плотную, краски и кисти (лучше художественные), карандаши разной мягкости, небольшой стульчик или туристическое сидение, планшет или этюдник (если есть).

Для записи на занятие предварительно свяжитесь с педагогом: 8(926)930-7993 WhatsApp,

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