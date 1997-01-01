Фото: Рамиля Сайдгараева/Zelenograd.ru
Студия рисования «Мир творчества» приглашает всех желающих на открытый пленэр, которые пройдет 15 и 22 августа с 15:00 до 19:00, 26 августа с 11:00 до 15:00. Встреча у остановки МИЭТ. Для участия необходима предварительная запись. Вход свободный.
С собой необходимо принести: бумагу плотную, краски и кисти (лучше художественные), карандаши разной мягкости, небольшой стульчик или туристическое сидение, планшет или этюдник (если есть).
Для записи на занятие предварительно свяжитесь с педагогом: 8(926)930-7993 WhatsApp,
VK https://vk.com/id908182 — Анна Ларина.
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