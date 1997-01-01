Комментировать
EMEX. Автозапчасти вовремя.
Продажа и установка водонагревателей, радиаторов отопления, насосов, мойки для кухни, полотенцесушителей, фильтра для воды, сантехники.Круглый год на 1 этаже магазина большой выбор фейерверков (также их можно купить в интернет-магазине www.bmpiro.ru)
Открытый пленэр студии рисования «Мир творчества» 15 августа 15:00-19:00,22 августа 15:00-19:00,26 августа 11:00-15:00
Фото: Рамиля Сайдгараева/Zelenograd.ru

Студия рисования «Мир творчества» приглашает всех желающих на открытый пленэр, которые пройдет 15 и 22 августа с 15:00 до 19:00, 26 августа с 11:00 до 15:00. Встреча у остановки МИЭТ. Для участия необходима предварительная запись. Вход свободный.

С собой необходимо принести: бумагу плотную, краски и кисти (лучше художественные), карандаши разной мягкости, небольшой стульчик или туристическое сидение, планшет или этюдник (если есть).

Для записи на занятие предварительно свяжитесь с педагогом: 8(926)930-7993 WhatsApp,

VK https://vk.com/id908182 — Анна Ларина.

 Реклама
ЖК "Зеленоград Сити" - квартал в центре города. Активные продажи квартир. Объявления
Как научить ребенка понимать прочитанное? Объявления
Кроссфит и функциональный тренинг в спорткомплексе «Космос» Объявления
EMEX - Качественные запчасти для длинных отпускных поездок на машине Объявления
Студенты зеленоградского колледжа выиграли профессиональный чемпионат Worldskills Russia 2018
Рядом с городским прудом появился новый бульвар, о котором никто не знает. Смотрите, каким он получился
Где самые дешевые арбузы и дыни в Зеленограде (а где самые дорогие)
Серия лекций «Еда в центре». Пицца — как разбираться в качестве. 15 августа в 19:00
Новый автобусный маршрут соединил метро «Митино», «Тушинская» и «зеленую» ветку
Жилой комплекс возле Зеленограда не будут достраивать. Дольщикам вернут деньги
Когда на Крюковской площади решат проблему узкого тротуара?
На Крюковском рынке поставили новые торговые ряды и ярмарочные домики. Как они выглядят
Департамент транспорта рассматривает возможность открыть в Зеленограде точку велопроката
«Мосводосток» не согласовал пешеходный мост через городской пруд
Пропавшего на Истринском водохранилище зеленоградца нашли погибшим
Учебный год в зеленоградских школах начнётся 3 сентября
План по ликвидации борщевика в Подмосковье: минимум три года и сотни миллионов рублей
«Выход на линию в 6:08, встаю в 4:30». Водитель 400-го Сергей Круглов об автобусах, работе и пассажирах
Почему сохнут каштаны в Дендропарке и на городских аллеях?
Как кандидат в мэры Сергей Собянин видит развитие зеленоградских районов
«Покажите мне звук». Музей представил выставку звуковых устройств разных эпох и две частные коллекции
Что внутри новой фабрики чипов «Ангстрем-Т»
Бесплатная киноплощадка для детей и взрослых на Центральной площади
Благотворительная ярмарка «Соберём детей в школу» от волонтёров Зеленограда
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
 Реклама
Мы отличаемся!

+7 (495) 76-76-746

 Реклама
Реклама
Магазин "Я сама"

всё для шитья, вязания
и рукоделия

 Реклама
Реклама
СТО Зеленоград

Всегда поможем
вашему авто !

Реклама
© 1997–2018 Зеленоград.ру
СТО Зеленоград

Всегда поможем
вашему авто !

Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
EMEX. Автозапчасти вовремя.
Реклама
Реклама
Реклама
Скалолазание

Набор в группы
для взрослых и детей с 4 лет
Реклама
Реклама
Мы отличаемся!

+7 (495) 76-76-746
Реклама
Реклама